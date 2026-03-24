專欄 運動醫道｜「富貴包」預防勝於治療

很多人以為頸後那個「富貴包」是富貴象徵，其實是身體健康失𧗾表現的警示訊號。它提醒我們：姿勢不良、長期低頭，已令頸椎失去自然曲線。若不處理，容易發展成頸椎病及相關問題。上兩期我們談過成因與症狀，今期重點分享消除方法，結合中醫與物理治療，效果更全面。

日常最重要是，預防勝於治療，不要帶着頸後大包出街，及早關注姿勢，就能讓頸部重回健康線條，遠離「富貴包」煩惱。

1. 避免長時間低頭使用手機或電腦，每30分鐘起身做頸部放鬆。

2. 選擇合適枕頭高度，保持頸椎自然曲線。

3. 保持規律運動，強化頸部與核心肌力。

中醫治療可疏通經絡、活血化瘀，包括局部推拿、針灸、艾灸、刮痧，同時調整飲食，並練習八段錦等養生功法。若情況嚴重，可配合中藥內服。

搭配物理治療診所的衝擊波、超聲波、干擾波、頸部牽引（拉頸機）等儀器和整脊手法，效果更顯著。

運動治療矯正姿勢

生物力學原理的運動治療更是重點方案之一，這些醫療運動是依據詳細的臨床解剖學和生物力學原理，改善肌力協調，鬆解繃緊韌帶，以矯正姿勢，改善頸椎包包問題：

1. 靠牆收下巴：雙腳與肩同寬，背部靠牆，用食指輕推下巴向後，讓頭、後背緊貼牆壁，伸展頸後肌肉。每次保持10-30秒，重複3-5次，時間允許便每小時一組。

2. 滾筒放鬆上背：躺下，將滾筒放在上背部，慢慢上下滾動，鬆解緊繃肌肉。

3. 貓式伸展：四肢跪地，手腳與肩同寬。吸氣時，背部向下沉、胸部向前抬、臀部上翹；呼氣時拱背、收下巴。重複8-10次。

4. 滑翔式：俯臥，吸氣同時抬頭、抬雙腿（併攏伸直），手在身邊也同時提起，保持5-6秒後放鬆。重複5次。十分像滑翔傘運動的姿勢。

5. 雙臂上拉：站立，雙手交叉上舉，掌心相對，緊貼耳朵。全身向後伸展，保持10秒，放鬆後再做一次，可明顯感覺肩頸放鬆。

中西合璧，再加預防勝於治療的方案，甚麼包也應該可以踢走。

郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

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