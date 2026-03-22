專欄 體壇雜論｜「火箭」奧蘇利雲狀態巔峰

「火箭」奧蘇利雲被喻為桌球歷史上最出色的球員之一。近日他在2026世界桌球公開賽創造歷史，打出153度的桌壇史上一棒最高度數。筆者最欣賞奧蘇利雲的性格，他不喜歡時可以退出比賽，心情好時表現出神入化。今次賽前他已經說狀態達生涯最高峰水平，然後就馬上創造歷史，筆者不得不向他寫個「服」字。

奧蘇利雲曾經7次稱王世界錦標賽，加上8次大師賽奪冠和8奪英國錦標賽冠軍，合共拿下23個桌球三大賽冠軍。同時，他更保持職業生涯累積41項排名賽冠軍的紀錄。今次他在世界桌球公開賽8強對戴爾，首局即出一捧153度，改寫了賓納特於2004年所創148度的桌球史上一捧最高度數紀錄。

打出桌壇史一棒最高度數

桌球賽事原本一捧最高度數為147，但今次火箭乘對手犯規可選擇打一個自由球，變相令枱面由15個紅球變成16個紅球，最高度數由147升至155，而火箭今次有兩桿選擇打粉紅球而非黑球，造出破紀錄的153度但仍然未到極限。筆者固然欣賞火箭在比賽中的表現，而他那種「想點就點」的性格更令我佩服。今次賽前他公開表現狀態正處巔峰，果然就打出歷史一棒最高度數。

奧蘇利雲之前亦常造出令人爭議和驚訝事情，如1996年在世界錦標賽第一次使用左手時，被對手加拿大的羅比度斯認為不尊重他。火箭為了證明自己左手的實力，從而給為此次事件而舉行的聽證會提供證據，用左手和前世錦賽亞軍威廉斯進行了3局比賽，而且全都贏了；令到羅比度斯撤銷指控，至今仍令人津津樂道。丹尼神