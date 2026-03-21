專欄 蘇哈仔│卡斯米路強留曼聯未必好

卡斯米路在上輪英超又有入波，今季聯賽第7球破個人單季紀錄，26年共入3球狀態大勇(未計昨晚比賽)。不少曼聯球迷、球評家都希望這位巴西老將改變離隊的決定，至少效力多一年，大家都想見到此子與紅魔一起出現在歐聯賽場。

今季卡斯米路的重要性不言而喻，特別是死球攻勢，往往能搶到最有利位置攻門，多次幫助球隊打破僵局，是球隊高踞第3名的功臣。這名34歲老將陣上夠投入，慶祝充滿激情，入波後指住球衣上的隊徽慶祝，可見他有幾心愛曼聯，魔迷見到當然想他留隊。不過要留意曼聯今季幾乎是單線作賽，大部份時間一周一賽，有時甚至兩周一賽，卡斯米路回勇歸功於賽程稀疏，如果下季要兼顧歐聯，能否長期保持狀態，實屬疑問。

卡斯米路越踢越好，不少球迷希望他改變主意。路透社

沙拿、孫興民不同決定

再者他在陣上有不少防守錯誤，速率不足，特別是攻守轉換跟不到節奏，只是大家聚焦在他的入球和獨到傳送上，淡化其他問題。有時好來好去才是最佳選擇，孫興民上季幫熱刺贏得歐霸獎盃，打破多年錦標荒後，選擇急流勇退轉戰美職，避開球隊今季沉淪要背負的罪名。穆罕默德沙拿去屆以神射手和助攻王的身份帶領利物浦第2次捧走英超冠軍，之後沒有及時抽身，簽高薪長約留隊，今季水準大幅下滑備受批評。有老孫和沙拿的經歷擺在面前，好明顯應該點揀﹗蘇偉業