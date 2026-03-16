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專欄 體壇雜論｜政治介入體育 此風不可長

專家點睇
更新時間：10:48 2026-03-16 HKT
發佈時間：10:48 2026-03-16 HKT

筆者早前在專欄與大家談及中國滑冰女王谷愛凌，因在米蘭科爾蒂納冬季奧運奪取佳績，受到美國政客批評無辜被捲入政治漩渦。沒料兩星期後，又出現美國與以色列聯手攻擊伊朗，美國總統特朗普警告伊朗因安全理由宜退出世界盃，再一次發生政治介入體育賽事的情況。筆者認為這個風氣實不可長，美國務必深切反省，不應再隨便將政治與體育掛鈎。

美國與以色列近日聯手向伊朗開戰，發射導彈造成房屋倒塌和人命傷亡，伊朗亦向鄰近中東國家杜拜等開火，引致區內局勢動盪。近日，美國似乎將戰線扯到體育的層面。由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦的2026世界盃還有不足100日便開幕，美國總統特朗普最近公開警告，伊朗應該以自身安全的考慮，避免出席今屆世界盃。

事情鬧大恐拖遲世界盃舉行

然而，伊朗雖然早已表示傾向不出席今屆世界盃，但在特朗普發出警告之後，伊朗方面亦作出強硬回應，表示出席世界盃與否輪不到美國作主，更指美國身為主辦國而未能保證參賽隊伍安全，應該退出主辦。美國與伊朗針鋒相對，顯然已經將世界盃視為政治角力的工具。筆者暫且不去討論美國與伊朗誰是誰非的問題，但美國總統特朗普警告伊朗不要出席世界盃，明顯將政治介入體育，做法實在不可取。筆者更擔心事情會越鬧越大，甚至影響到今屆世界盃的如期舉行。而伊朗足球隊是經過4年的努力，在外圍賽過關斬將才取得世界盃決賽周席位，假若最終因政治事件而未能參賽，對於一眾伊朗國腳實在十分可惜。丹尼神
 

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