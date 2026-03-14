專欄 運動醫道｜簡單方法判斷「富貴包」

上期提過富貴包因生活習慣和姿勢問題而產生，其實小部分患者會因為個別病症或用藥，例如頸部甲狀問題，賀爾蒙失調，長期服用類固醇等，而令身體有其他副作用包括身形變肥，當脂肪集中積聚在後頸時，因而出現」富貴包」。

另一方面，在中醫的角度，出現富貴包有可能是反映身體的陽氣功能失常。這是因為我們的脊柱屬於督脈之一，大椎穴附近位置。當陽氣功能減弱，陰性的物質積堆在頸椎，導致氣血瘀阻，便會令骨質增生，脂肪沉積，因而出現富貴包。

「富貴包」不止影響外觀，對健康也有相當的危害，首先由於肌肉緊張、結締組織增生，已經可能令頸後和肩部產生疼痛，甚至影響睡眠和日常生活。頸椎生理曲度亦因此而改變，活動幅度包括轉頭、低頭、仰頭、側頭等動作亦受影響，自然感到僵硬或角度受限，這樣容易增加頸椎病的發生風險，導致頸椎間盤退化突出、骨質增生，神經及血管因而受壓引起頭痛、頭暈、視力模糊、手麻等症狀。

中醫角度：陽氣功能降

如果想知道你是否有「富貴包」，可以簡單用以下方法作初步判斷，當然見你的家庭醫者一定是最好的診斷。

站姿觀察法，放鬆身體脊椎，不要繃緊四肢，雙腳伸直站立，雙腳張開，與肩同寬，腳趾向前，不可八字或入字腳，看看頸部後面中央與肩膀交界處是否有明顯硬塊狀的凸起，這可能就是「富貴包」。

如果見不到腫包，貼牆再站，雙腳仍然張開，與肩同寬，將身體的頭部、背腰部、臀部、雙腿貼在牆上，如果頭後部不能貼牆，頸部肩部交界處又有明顯的凸起腫包，「富貴包」應該存在。

再檢查頸姿勢，有沒有偏左或偏右，再看看頸部活動是否足夠，前後彎（各自大約80度），側彎（要多過45度），左右轉動（大約80度）。

當然如果懂得按壓頸關節，看看有沒有壓痛，觸摸檢查時，先用手沿第七頸椎向下滑動，看看有硬塊否？是否壓痛？再按壓頸後部的左右兩旁，看看頸部的脊椎關節是否有壓痛。

郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

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