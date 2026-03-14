專欄 非帆征途｜王瑋駿退役後再賽艇「享受為主」
更新時間：12:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-14 HKT
第10屆維港賽艇賽已經在3月7日完成，活動由香港遊艇會主辦，是少有在維港舉行的賽艇賽事，一向吸引不少港隊或前港隊成員參加。
筆者在活動上見到杭州亞運金牌得主王瑋駿，他當日夥拍前隊友陳鈺文參加「公開組四人雙槳有舵手艇」的賽事。以往港隊訓練都是在城門河進行，Jack說今次可以「跳出」城門河，欣賞着維港兩岸的景色比賽，感覺是很放鬆的。王瑋駿在2023年杭州亞運奪金後宣布退役，但原來他自退役後便再沒參加過任何賽艇比賽，今次是受好友陳鈺文邀請，才「出山」參與他退役後的首場賽事。
王瑋駿表示退役這兩年已經很少玩賽艇，原因是退役後想嘗試更多不同的運動；筆者問他有感自己的技術有生疏時，他笑說一定有，幸好這個賽事的賽程短，總長只有630米，仍是在能力範圍內才決定參賽。問到為何當年只有23歲就選擇急流勇退，Jack說亞運一直是自己目標，達到目標之後想有更多不同的發展。退役兩年，Jack現時在港協暨奧委會工作，他說希望自身的經驗傳授給其他運動員。
他又表示以往在港隊的時候，勝負是很重要，退役後兩年再次參賽，是以享受為主。最終，王瑋駿和陳鈺文以半秒之差壓過對手，贏得當日項目的金牌。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]
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