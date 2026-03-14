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專欄 蘇哈仔｜熱刺高層屢犯致命錯誤

專家點睇
更新時間：10:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-14 HKT

「咁重要比賽出佢，真係害死個龍門﹗」這句話是熱刺歐聯大敗予馬德里體育會後，討論區內最多球迷的留言，矛頭直指熱刺主帥杜陀。球迷的理據是堅斯基自去年10月起未曾上陣，時隔5個再派他披甲，一出場就面對歐聯大戰，絕對係靠害。

這說法不無道理，但杜陀在賽前已表明英超護級才是首要目標，歐聯只係額外挑戰，一早已去除壓力，而且據報杜帥在賽前一天已通知堅斯基會派他出場，讓他做足準備。同時有人留言，指杜陀是在基斯甸羅美路到場邊提示後，才醒覺換走堅斯基，批評他靠球員先行動。然而羅美路作為隊長兼中堅，是站位上最接近堅斯基的球員，徵詢前者意見後先換人，唔算做錯。

杜陀唔熟英國足球

杜陀用堅斯基打正選，犯錯後再換走他，其實問題不大，反而筆者覺得的最大問題，係熱刺高層點解會騁請他領軍。佢的確有救火經驗，但只限於意甲，教練同球員生涯未去過英超，本身唔熟英國球壇。而他之前的救火經歷，係祖雲達斯同拉素跌出前列，帶領球隊追擊歐戰席位的任務，與護級是兩碼子的事。熱刺行政總裁雲加迪斯咸、體育總監蘭治請他接手，才是最大的問題。該隊近年在決策上屢犯致命錯誤，係時間需要接受教訓，只是代價可能慘痛一點。蘇偉業

 

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