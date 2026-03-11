Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 體壇雜論｜樊振東歸隊宜快不宜遲

專家點睇
更新時間：10:23 2026-03-11 HKT
發佈時間：10:23 2026-03-11 HKT


中國乒乓男子隊正面對新舊接班的問題，男隊陣中只有王楚欽一人表現較為穩定，林詩棟表現飄忽，近日更面對傷患問題。故樊振東回歸的問題近期被炒熱，乒協主席王勵勤近日回應說「還在聯繫的過程中。」筆者認為目前中國男隊情況可以用告急來形容，希望王勵勤和高層們可以加快行事和決策速度，盡早讓樊振東歸隊，對成績和培養新球員接班都大有好處。

自樊振東離開國家隊轉到德國聯賽發展後，國家隊在王楚欽獨力之撐之下，成績明顯下滑。原本以為可與王楚欽分擔領軍任務的林詩棟，看來還未夠經驗和心理質素，表現經常大上大落，去年WTT巡迴賽橫濱賽便在16強被德國的邱黨淘汰出局。最近，林詩棟更宣布因肩傷退出3月的重慶冠軍賽。而梁詩崑、林高遠等更是未成氣候，難怪外界要求重召樊振東歸隊。

男乒青黃不接王勵勤須果斷

乒乓男隊主教練王皓之前說過，贏得世乒賽和全運會的運動員是最強的選手，而國家隊亦有不明文規定，世乒賽和全運會的冠軍可以代表國家隊出戰倫敦世乒賽。而樊振東於去年的全運會男單賽事，先於4強淘汰王楚欽，再於決賽擊敗林詩棟奪金；理應可代表中國出戰倫敦世乒賽，但卻遲遲未獲徵召歸隊。
王勵勤於兩會期間被問及樊振東回歸國家隊的問題，他說：「目前還在聯繫的過程中。」一個模稜兩可的答案。看來要乒協推翻之前樊振東退下，由新一代接班的決定實在不容易。筆者希望王勵勤和乒協為中國乒乓球的成績和未來，大膽決定盡快重召樊振東歸隊。
丹尼神

