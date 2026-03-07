Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 運動醫道│「富貴包」絕非福氣

專家點睇
更新時間：11:01 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:01 2026-03-07 HKT

日常生活中，容易見到有些人後頸突然長出一塊明顯隆起，好像雞包仔一樣的厚肉，這就是俗稱的「富貴包」。新年期間很多人恭喜你這是「福氣」的象徵，甚至有人讚賞說「富貴包代表你有錢」。

從醫學角度來看，「富貴包」不僅影響體態美觀，更隱藏着各方面的健康隱患，絕對與「福氣」不相關。其實
這是典型的姿勢性健康問題，處理不當令你外觀不好，甚至肩頸背疼痛不已。

解剖學上看 ，「富貴包」（Dowager’s Hump）並不屬於正式的疾病名稱，是頸後無故腫起的一團厚肉，好像一個大包子一樣，所以有此稱號，位置是第七頸椎與第一二胸椎交界處（C7-T1，2）出現的異常隆起形
象化的稱呼。

這個包包，其實多是因為長期維持一些不良姿勢例如頸過分前傾的電腦電話姿勢，導致局部增生或肌肉群緊張堆積，形成了一個明顯的鼓包。由於肌肉失衡、姿勢不良等原因，頸椎第七節、胸椎第一和二節後面的棘突加重負荷而增生和脂肪積聚而成，慢慢亦令後頸椎關節附近的軟組織腫脹變厚，脊柱不正常的彎曲更惡化，所以除了儀表不靚之外，輕則可以引發肩頸背疼痛或胸痺等不適反應，重則頭痛、手麻痺，甚至失眠，因為可能形成「寒背」而令心肺功能也受影響等更嚴重的健康隱憂。

隱藏各方面健康隱患

職業和行為與「富貴包」有着明顯的關係，第一類是辦公族久坐再加上低頭看電腦和文件，長時間坐着的電腦工作，頭部自然不覺地長時間前傾，肩頸肌肉關節長期處於緊張和負荷加重的狀態，自然便成為「富貴包」的生長地。第二類，手機愛好者低頭時間越長，「富貴包」越生長明顯，因為低頭看手機時，頸椎承受的壓力是正常直立時的數倍，長期低頭，頸椎退變速度增快，也為「富貴包」的形成提供了生長地。

第三類當然是勤力的學生，長期低頭學習讀書寫字，加上電腦勞累，包括課餘時間以電腦和手提電話打遊戲機作娛樂，長期缺乏正確坐姿和伸展活動及運動，富貴事業發展前已經先有「富貴包」。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專 科文憑，前港足、亞奧運 港隊隊醫，廣州中醫藥大 學骨傷科學博士

查詢：[email protected]

