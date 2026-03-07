Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔│曼聯慶幸贏唔到歐霸

專家點睇
更新時間：09:30 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:30 2026-03-07 HKT

曼聯剛輪英超快車不敵紐卡素，半場11打10輸波有點難睇，但他們之前11輪不敗儲夠分數，賽後仍然排第3位，取得前4仍然樂觀。相反見到熱刺又輸一場，5連敗後跌至16位，比護級線僅高1分，魔迷應該慶幸球隊在去年歐霸決賽不敵熱刺，而非贏波。

熱刺今季開局無問題，頭10場各賽事收錄6勝3和1負，但隨住歐聯展開，開始變得力不從心。球隊只有個別球員具級數，加上陣容深度不足，又遇上廣泛的傷兵潮，保得住歐戰但未能兼顧聯賽，由第3位拾級而下，到目前的16位。

如果去季贏得歐霸冠軍的球隊是曼聯，相信其情況與熱刺一樣。紅魔陣內稱得上一線的的球星，只有般奴費南迪斯，充其量可加上開始老退的卡斯米路，而其後備陣容與正選主力的實力差距甚大，踢得好歐聯就無法兼顧英超，應該在聯賽榜下游掙扎。而且曼聯正正因為今屆無歐戰，賽程疏落下，他們可以採取貴精不貴多的轉會策略，將資金放在3位鋒將身上，高領簽下馬菲奧斯根夏、麥比奧莫和班捷文施斯高，效果理想。

無歐洲賽曼聯可專心重組鋒線，第一步已經完成，來季若確定取得歐聯席位，執一下中場線，再在個別位置加強後備力量，相信應該可以雙線發展。蘇偉業

