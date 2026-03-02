專欄 運動醫道｜農曆新年跑步「三不」

農曆新年隨時忙碌過返工，休息不足，如何跑？不跑，心理不安，但一跑，又怕勞累傷患。這段時間，聚餐、回鄉、行年宵、拜年、拜神、旅行、推不掉的酒局，總括來說，熬不完的夜，加上一桌桌高油高糖多酒的年夜飯，自然體重數字往上竄，跑者心裏的「負罪感」隨之增加，但其實真正跑者的自律規條是懂得如何與生活和解，農曆新年期間，跑步是可以慢下來的。

農曆新年的忙碌令平時的生活節奏改變，睡眠不足，飲食混亂，精神負荷，身體更疲累，強行平時的訓練計劃，只會更疲勞，可能身和心也受傷害，所以建議跑步簡單一點，慢一點，短一點，不追配速，只關注心率是否合理，呼吸是否順暢，身體和心情能否放鬆地跑，這樣跑步便是幫你消化疲累，如果真的想偷個懶，睡個懶覺，不必自責，適當休息也是「自律」訓練的一部分。跑步如果讓你感到焦慮和負擔，已是偏離了基本意義，健康跑步不止看距離和配速，心理狀態也是考慮的重點。

另外遇到下面這三種情況，更加不應該跑。第一酒氣未散，昨晚喝多了，今早跑個十公里，出出汗以排毒醒酒是十分錯誤的。其實酒精不止令心率飆升，亦令身體嚴重脫水，因這已經令心臟處於「超負荷」狀態，如果再勉強跑步，心臟如何能負擔？容易誘發心腦血管病問題。第二是通宵活動後（如打牌），第二天早上都千萬不要跑，捱夜後身體疲累，好比車的汽油都用光了，強行操練，心臟強烈的負荷，猝死風險便提高，所以最好的自律和補養是睡覺，而不是強行跑步。

第三是極寒天氣下不應「飽腹跑」。農曆新年天氣多寒冷，血管遇冷收縮令血流不暢，如果此時你飽頓一大餐包括油煎年糕等，跟着便跑，心臟既要在收窄了的血管中，辛苦地分流了大量血液給消化系統時，還得兼顧跑步的肌肉要求，等於給心臟和血管放炸彈，不是好的自律方法。在農曆新年這個萬家燈火團圓的日子裏，最好的自律不應是跑量，而是家庭團聚，好好享受之餘更要好好休息，胖了三公斤又何妨？短短幾天的氣氛過後，自律地再把訓練帶回來吧。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]