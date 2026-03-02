專欄 非帆征途｜「2026年勞力士中國海帆船賽」高手雲集

由香港遊艇會主辦的一級離岸賽「2026年勞力士中國海帆船賽」將展開，今屆賽事可謂高手雲集，除了上期跟大家介紹過以單人帆船挑戰離岸賽的莫俊傑外，以下的隊伍都非常值得留意。

上一屆的雙料冠軍，衝線冠軍及IRC全場總冠軍「Happy Go號」，今屆再次參賽。在整個賽事歷史上，只有八艘船曾贏過雙料冠軍，再加上今屆賽事將有一位超水準帆船運動員加入，就是國家隊史上首位帆船項目奧運金牌得主徐莉佳，冠軍人馬配冠軍隊，今年「Happy Go號」的表現很值得期待。

澳洲隊伍「Alive號」將會跟本地隊伍「Rampage號」組隊，組成「Team Alive-Rampage號」參賽。「Alive號」是「2016年勞力士中國海帆船賽」的衝線冠軍，至今仍是單體船賽事紀錄的保持者。他亦是「2023年勞力士悉尼至荷伯特帆船賽」的IRC組別冠軍。而「Rampage號」則是本地頂尖帆船隊，去年贏得三個大賽冠軍，包括「中國海岸帆船賽」、「帆船香港環島大賽」和「中國盃帆船賽」。兩支最強隊伍聯手出戰，必有一番看頭。

而菲律賓隊伍「Standard Insurance Centennial V號」也會再度參賽，菲律賓船長Ernesto Echauz是隊中的領軍人物，今次將是他第十四次參賽，也分別贏過衝線冠軍和IRC全場總冠軍。隊中的成員全都是菲律賓國家隊的代表，實力不容小覷。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。 [email protected]