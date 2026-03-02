專欄 體壇雜論｜谷愛凌無故捲入政治漩渦

中國冰雪女王谷愛凌於今屆米蘭柯蒂納冬季奧運會獨取1金2銀，個人冬奧累積3金3銀6面獎牌，創下紀錄。然而，出生於美國的谷愛凌卻遭到美國副總統萬斯和財政部長貝森特批評，後者更指其出賣美國。筆者認為體育與政治不應該混為一談，而美國要出動兩位國家重要官員去針對一位女運動員，更有失風度，美國還是專心訓練好運動員，在場上擊敗谷愛凌才是最好的回應。

谷愛凌出身於美國，母親谷燕是北京人。她於2012參加全美滑雪賽獲得自由式滑雪少年組冠軍而嶄露頭角。2017-19年間代表美國參加國際賽。至2019年她決定改為代表中國，並於2020年出戰洛桑冬青奧獲兩金一銀，逐步成為中國隊主力。

美國還是專心訓練運動員為好

今屆米蘭柯蒂納冬奧，谷愛凌在自由式滑雪女子U形場地技巧奪金、坡面障礙技巧和大跳台兩項目奪銀，合共奪得1金2銀，連同北京冬季奧運累積3金3銀共6面獎牌，創下冬奧個人累積金牌和總獎牌兩紀錄。

然而，喜悅的背後谷愛凌卻無故捲入政治漩渦，遭美國副總統萬斯公開批評：「一名在美國成長、受惠於美國教育制度與自由體制的人，理應希望代表美國出戰。」財政部長貝森特更暗指谷愛凌出賣美國：「就像副總統之前在節目中提到這位年輕奧運選手一樣，美國待她不薄，她卻選擇出賣，倒向中國。」筆者認為運動與政治一向是獨立，而兩位美國主要官員若不滿谷愛凌轉籍取得好成績，大可以動用影響力增加美國於該項目投放資源，培養出色的運動員於運動場上堂堂正正擊敗谷愛凌，比起口水戰不是贏得更漂亮。丹尼神