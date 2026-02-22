專欄 體壇雜論｜夫妻同心  其利「奪金」

自從蘇翊鳴在單板滑雪坡面障礙技巧賽為中國打開2026冬季奧運金牌之門後，中國隊的金牌一個接一個，徐夢桃和丈夫王心迪先後奪得女子和男子空中技巧賽兩金，更成為中國新一對奧運金牌夫妻。而要數最出名的中國冬奧夫妻，筆者首推申雪/趙宏博，兩人合作拿下中國冬奧史上首面花樣滑冰金牌。

「申趙配」18年奪獎無數

申雪與趙宏博的姻緣始於1990年，當時12歲的申雪因為個子偏小，被教練安排練習花樣滑冰雙人項目，從此與趙宏博展開合作關係。兩人於18年的合作當中奪獎無數，包括奧運1金1銅、世錦賽3金3銀1銅和大獎賽總決賽6金1銀2銅等。

2007年3月21日在日本東京舉行的世界花樣滑冰錦標賽雙人滑比賽上，申雪/趙宏博以完美的表現拿下職業生涯第三個世錦賽冠軍。音樂完結後，趙宏博單膝跪下向申雪求婚場面感人。兩人結為夫妻之後，於2010年出戰溫哥華冬奧會，第四次衝擊奧運金牌，結果終於能夠一嘗金牌滋味，這一面亦是中國冬奧史上首面花樣滑冰金牌。由於決賽在2月14日西方情人節舉行，更成為這對夫婦互相送贈的情人節禮物。

至於中國於夏季奧運亦曾產生多對奧運金牌夫妻，當中射擊運動員龐偉和杜麗於2009年結婚更是中國首對奧運金牌夫妻。杜麗在2004年雅典奧運會女子十米氣步槍為中國拿下該屆奧運首金，2008北京奧運再於50米步槍三姿奪金，而龐偉在北京奧運會亦拿到男子10米氣手槍金牌，兩人2009年結婚，更成為中國首對奧運金牌夫妻 。