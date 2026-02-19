專欄 非帆征途｜為Tiger「單挑」離岸賽加油
更新時間：14:06 2026-02-19 HKT
一級離岸賽「2026年勞力士中國海帆船賽」即將開賽，之前跟大家提過有位朋友將以很特別的方式參賽，他就是前港隊代表莫俊傑（Tiger），他將以一個人一隻船的方式參賽，成為香港史上首位以單人帆船參加離岸賽的人。
筆者認識的Tiger是一個很喜歡挑戰自己的人，當知道他以單人帆船挑戰離岸賽時，都忍不住笑他「瘋狂」。大家要知道「勞力士中國海帆船賽」航程長達565海里，一般船隊需要3至4天才完成賽事，因此大部分船隊都有至少10名船員，在船上分工合作。
今次的挑戰意味着他要一個人負責起全隊船隊的職責：上帆落帆、調校帆的角度以控制船和速度、掌舵控制船的方向、分析數據、調整戰略及戰術等等。除了必須非常熟悉每一個崗位的運作，更大的難題是因為參賽期間船隻不會停泊和落錨，因此其他船隊以輪更方式輪流休息。
問Tiger打算如何休息的時候，他笑說一開頭在香港水域範圍內是最困難的，因為需要避開魚網和船隻，之後離開香港水域後，便可以把睡眠時間分段休息，每10至30分鐘起一次身，確保不會撞到障礙物。
為了適應在海上的休息時間，Tiger也要練習睡覺，他笑說自己已經開始日夜顛倒。同時，他也加緊出海練習夜間航行，目標儲夠1000海里，累積更多經驗。
3月4日便正式開賽，一起為Tiger加油！
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]
