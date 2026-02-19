專欄 體壇雜論｜賽程緊逼考驗運動員毅力

國家冰雪女王谷愛凌，周六於冬奧自由式滑雪女子大跳台預賽順利過關後，公開批評賽會賽程安排，令她錯過另一項目U形場地技巧的首個訓練日。筆者認為要大會為一個運動員去改變賽程是不可能，谷愛凌可效法港隊「泳后」何詩蓓於全運會隔5分鐘出戰兩項決賽的毅力和精神，專注於比賽上，效果會更好。

與其訴苦不如專注比賽

谷愛凌今屆冬奧會已率先在自由式滑雪女子坡面障礙技巧中奪得銀牌，餘下還有大跳台和U形場地技巧兩個項目。由於大跳台決賽時間與U型場地技巧的首個訓練日時間完全重疊，逼使他缺席該課訓練，損失三分一訓練時間。她於大跳台預賽後公開表達不滿：「還記得我上次為甚麼被拍到在賽場吃韭菜盒子嗎？真的是因為比三項時間太緊了，沒時間吃飯。這次更誇張，整個訓練時間完全重疊，我會錯過一整堂訓練課，我覺得這其實挺不公平的。我覺得奧運會應該代表追求卓越，有人願意去嘗試更多項目應該被鼓勵，而不是被懲罰。」

筆者明白谷愛凌希望可更好備戰，但要理解賽會的賽程和操練安排不是輕易改變，她還是集中精神在有限時間下做好備戰，以免影響自己的情緒。她大可借鑑何詩蓓於去年全運會，同一晚上接連出戰50米蛙永和50米自由泳決賽的經驗。由於兩個項目相差只有5分鐘，何詩蓓賽前想盡辦法做好項目與項目間的過渡，務求在50米蛙泳奪銅後盡快收拾心情，在工作人員協助下抹乾身體穿回外套，跑去準備50米自由泳決賽起步；結果她再拿一面銅牌，展現出驚人的毅力、鬥志和爭勝的決心。丹尼神