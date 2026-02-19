專欄 運動醫道｜賀歲盃是市民之福 

筆者在1994回港，除了在香港奧 委會以隊醫身份為香港奧運亞運東亞 運代表隊服務外，也是足總的隊醫，所 以年初一，親戚朋友都要特別安排時 間，方便我節目中途趕去政府大球場賀 歲杯，回想當年，真的多謝鍾志光（人 所共稱的佳叔）等電視評述專家，久不 久也提起我這個隊醫的名稱：郭志堅 Andy Kwok，令親戚朋友們在電視直播 中，知我真的是社會服務，不是避年。

賀歲杯（賀歲足球賽）不單是我的 回憶，其實也是香港球迷慣性的新春 節目。回想當年，我要知道甚麼時候封 路，當然沒有總幹事林誠駒的安排，我 更要慢慢排隊時租車位，除了趕不上開 波前的預備工作，當然VIP們派大利是 的機會更錯過了。

最早可追溯的是1908年的賀歲盃暨 滬港盃，之後大多是表演賽或埠際賽。 至1980年代香港經濟起飛，商業贊助， 筆者當時多是「嘉士伯盃」，每年四隊， 農曆年初一初賽，初四決賽，體育界年 度的盛事，亦是賀歲慶祝節目之一，觀 察入場情緒激烈，大聲喝彩叫個盡興， 響應過年熱鬧氣氛，真的要親身坐到觀 眾席，親眼望着草地上球員奔跑，親耳 聽到歡呼聲，才能感受得到，在電視上 是找不到的。賀歲盃除了是市民之福， 也是球圈工作者之福，賀歲盃是香港球 迷的集體回憶，亦是香港波的身份地 位，以前做球員時十分期待能入選，因 為當年以港聯（香港聯賽選手隊）的名義 出戰，入選就是一種肯定。

港聯是一支代表香港參加由非國 際足球協會舉辦的足球比賽的精英隊 伍，香港足總從香港超級聯賽隊伍（包 括前身香港甲組足球聯賽）挑選的精 英。香港聯賽選手隊在這二十多年的賀 歲杯裏，共奪得四次冠軍，從1993年開 始，被邀請訪港的隊伍是以國家隊為單 位，卡士亦強勁，包括2005年由朗拿甸 奴領軍的巴西國家隊，因此留下不少流 傳後世的畫面。

郭志堅 澳洲運動創傷物理治療專 科文憑，前港足、亞奧運 港隊隊醫，廣州中醫藥大 學骨傷科學博士 查詢：[email protected]