專欄 體壇雜論｜樊振東號召力帶旺德國乒壇

自從樊振東加盟德甲乒乓球聯賽之後，德甲的受關注度急升，周五巴黎奧運乒乓男單殿軍巴西名將雨果宣布加盟樊振東所效力的球會薩爾布呂肯。外間形容德甲已產生「樊振東效應」，就如當年C朗拿度投身沙特職業聯賽一樣，吸引到一個又一個的球星加盟沙特職，筆者亦期待有更多星將加盟德甲。

巴西名將雨果周五在社交媒體宣布，將在2026-27賽季加盟德甲的薩爾布呂肯，會與樊振東和瑞典名將莫雷加德同隊，亦意味巴黎奧運乒乓男單4強中三子，包括金牌的樊振東、銀牌的莫雷加德及第4名的雨果，會一同為薩爾布呂肯效力，如此強大的陣容令到筆者和球迷們都會十分期待。

雨果與東哥做隊友

而雨果之前曾經效力另一德甲球會奧克森豪森，及於2024-25球季領軍奪冠，如今他重返德甲不考慮重返舊東家，而選擇加盟薩爾布呂肯，與樊振東的在陣不無關係。雨果在社交媒體亦暗示：「很高興加入這支優秀的團隊，期待與他們在來季取得佳績。」

另一德甲球會雲達不來梅的主教練達馬斯認同，樊振東已經對整個德甲聯賽產生影響。筆者認為情況就如C朗2023年加盟沙特球會艾納斯一樣，之後吸引到賓施馬、沙迪奧文尼和尼馬等頂級球星登陸沙特職，筆者相信乒乓德甲聯賽在樊振東效應下，會有更多的頂級球星加盟。丹尼神