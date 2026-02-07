Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 非帆征途｜港將包辦29er亞錦賽三甲

專家點睇
更新時間：20:00 2026-02-07 HKT
全港其中一個最大型的小帆船賽事「新鴻基公司香港帆船賽周」在剛過去的周末完成，筆者首先恭喜所有的得獎者！
今屆的29er組別賽事可說是有多重意義，既是第四屆「29er亞洲帆船錦標賽」，也是名古屋亞運會港區代表的其中一場選拔賽事，因此對本地的29er選手來說，今屆賽事非常重要。今年29er參賽的隊伍是香港帆船賽周有史以來最多，當中不乏來自海外的強隊，包括是來自澳洲和新加坡的隊伍。

距名古屋亞運又近一步

最終香港選手憑着穩定和出色的表現，包辦三甲。男子隊伍普令行（Louis）和喬㵆鏗（Ethan）勇奪組別冠軍，另一支男子隊伍韓牧峰和陳宏立奪亞，季軍則為女子隊伍江芷棋和黃曦慧。
比賽當日，筆者在香港遊艇會日中途島水上運動訓練中心見到兩位冠軍人馬——Louis和Ethan。二人上屆賽事屈居第四名，今屆終於順利奪冠，他們說證明努力是會有回報的；兩人又形容在比賽期間也見到隊伍一直在進步，速度上亦越來越快，而且香港隊伍能夠包攬三甲，證明香港隊伍的水平越來越高；他們又表示今次能奪得好成績，也多得一班出色的訓練拍檔。再一次恭喜Louis和Ethan贏得「29er亞洲帆船錦標賽」冠軍，亦恭喜他們距離奪得名古屋亞運會入場券又走近了一步。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]

