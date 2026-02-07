專欄 運動醫道│關節炎嚴重影響生活

近期天氣忽冷忽熱，濕度又開始增加，病人又說，唉呀，為甚麼我膝關節又因此而痛？是風濕或是關節炎啊？

關節炎是常見的慢性疾病，曾經有報告指出，美國每五個人有一人，而亞洲每六個人便一人患病。關節炎是指關節的軟骨或周圍軟性組織發炎，引致疼痛、發紅、發熱、腫脹、關節僵硬活動度減小，影響生活。關節炎的種類超過百多種，不但是老年男人，不同年齡的男女包括兒童也可以。某些關節炎，除了關節外，也會影響其他器官，可以慢性，亦可以急性發作。

引起關節炎的原因亦有很多，有些關節炎的發病原因仍然不十分清楚，以自由基，免疫功能，過份勞損，創傷等是普遍的主因，而中醫認為是臟腑陰陽內傷、外感六淫之邪、痰濁瘀血內生、營氣衛血失調等而引發。

最常見的是骨關節炎（退化性關節病）和類風濕性關節炎。骨關節炎更是最常見的一種，多見於中老年人，隨年齡增長而發病於頸腰膝和髖。關節軟骨因隨着年齡增長，及長期使用而老化或損傷而逐漸磨損、變薄，而中老年人，軟骨修復能力下降，長期負重、重復性動作（如蹲跪、爬樓梯）、肥胖等增加關節壓力而磨損。亦可以是因為外傷史包括關節骨折、韌帶損傷斷裂而康復不力的繼發性關節炎。

骨關節炎和類風濕關節炎

類風濕性關節炎是一種以侵犯手指與足部腳趾關節的自體免疫性疾病，免疫系統失調問題而攻擊自身關節組織，引發慢性炎症。通常表現為對稱性手腳關節（如手腕、手指，腳趾），腫痛、晨僵明顯（常超過1小時），可能伴有全身症狀如疲勞、低熱等，治療不當晚期多伴有明顯關節的畸形。原因包括遺傳的特定基因而增加患病風險。感染（如細菌、病毒）可能觸發免疫反應異常。而女性發病率較高，可能與雌激素水平有關。

其他種類則有痛風、全身性紅斑狼瘡、強直性關節炎、銀屑病關節炎、纖維肌痛和敗血性關節炎，感染性關節炎……等各種類型的關節炎。

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

查詢：[email protected]