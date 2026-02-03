Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 桂神開波｜雷霆萬鈞新世代 馬刺「諸葛」伴雲班

更新時間：10:28 2026-02-03 HKT
發佈時間：10:28 2026-02-03 HKT

時光飛逝，轉眼來到2026年的NBA賽季中段。西岸的權力版圖正經歷翻天覆地的變化，曾經的皇者逐漸老去，西岸已然演變成「雷霆獨大、金塊餘暉、馬刺崛起」的三國演義。
高踞西岸榜首的，無疑是兵強馬壯的雷霆。這支由戴格諾執教的青年軍，陣容深度令人咋舌。球隊靈魂人物基傑奧斯亞歷山大（SGA）已進化為MVP級別的巨星；加上攻守兼備的謝倫威廉斯與「獨角獸」賀姆格連，雷霆的核心陣容已無懈可擊。更令人畏懼的是其板凳深度，新加盟的夏頓史甸雖身形魁梧看似笨重，實則身手矯健；而前湖人防守悍將、「禿曼巴」卡魯索的加入，更為球隊注入了堅韌的防守基因。雷霆如今兵多將廣，前十一人皆可戰，實力足以讓其他球隊望塵莫及。
相比之下，前冠軍金塊則顯得有些力不從心。雖然「小丑」約基治與「二當家」梅利的擋拆依然無解，艾朗哥頓亦勇猛如初，但球隊在將射手米高波特交易至籃網後，火力明顯削弱。儘管金塊仍能維持西岸二、三名的席位，但面對陣容鼎盛的雷霆，似乎已缺乏足夠的威脅力去爭奪王座。

雲班耶馬有眾星拱月

然而，西岸最令人期待的變數，或許來自馬刺。如果狀元雲班耶馬能保持健康，這支球隊的前景無可限量。馬刺管理層的操作堪稱神來之筆，不僅引進了經驗豐富的老將基斯保羅掌控節奏，更從帝王隊換來了全明星左撇子後衛迪艾朗霍斯。這位「左軚」指揮官與基斯保羅的後場組合，彷彿成為了雲班耶馬身邊的「諸葛亮與周瑜」，為這位7呎4吋的長人運籌帷幄。
在這個新舊交替的時代，湖人、勇士等昔日豪強或許已成明日黃花，唯有雷霆如日中天，而馬刺則伺機而動。西岸的未來，註定屬於這群年輕的統治者。黃興桂

 

