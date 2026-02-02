專欄 非帆征途｜「香港帆船賽周2026」開鑼
發佈時間：12:24 2026-02-02 HKT
「新鴻基公司香港帆船賽周2026」暨「29er亞洲帆船錦標賽」，已經在昨日展開。今天為首個比賽日，少年Fusion組別已率先開賽，而其他組別則會在明天陸續開賽。
29er組別繼續是焦點賽事，今年除了是「29er亞洲帆船錦標賽」外，亦是9月名古屋亞運會的選拔賽之一，因此吸引多名港將和本地頂尖好手參賽，參賽人數更是歷屆最多，共有26支隊伍參賽。上期為大家介紹過香港遊艇會「鯊魚競賽隊」的29er「雙妹嘜」組合Jessica和Leanna，今次介紹另一支同樣會參賽的「鯊魚競賽隊」組合彭諺希（Ayden）和陳旭鵬（William）。
Ayden和William分別18和17歲，二人的29er經驗資深，William更是從2023年開始參加香港帆船賽周，今年已是第5年參賽。上一屆賽事，兩人在19支隊伍當中，以第6名完成，單計本地隊伍，更是排名第4，成績非常不錯。
在運動領域上，成功沒有捷徑，要取得好成績，就需要長時間的練習。雖然受到年齡限制，二人無緣亞運29er項目，但對他們來說，把精神全程投入在這個運動中，已得到很多寶貴的經驗和友誼。他們表示未來會作出新嘗試，玩不同的帆船。事實上，香港帆船賽周是很多年輕帆手的起步，隨着年紀增長，有些人繼續上奧運級別，有些會轉玩大船，筆者認為最重要是找到自己的目標和方向，祝兩位在29er有一個美好的賽季。
「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。 [email protected]
