Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 體壇雜論｜「樊先生」球技好人品更好

專家點睇
更新時間：12:13 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:13 2026-02-02 HKT

樊振東不愧為乒乓球壇的一代冠軍，他於場內場外的表現都令人敬佩和值得學習。球場內他於一月贏得轉戰德國後首個冠軍，球場以外他一直以來用「廣州樊先生」的名字低調行善，直至最近捐款100萬為家鄉修路才被村民踢爆身份。筆者一直以來都很欣賞樊振東的努力和場上拚搏精神，如今亦被他低調行善的行為感動，他簡直是年輕運動員的模範。　　

樊振東去年毅然離開中國遠赴德國發展，經過一段適應期，這名前國家乒乓球一哥在年初的德國盃，6小時內連贏4場為薩爾布呂肯俱樂部贏得冠軍，亦是他轉戰德國後首個錦標。這個冠軍背後包含着樊振東的艱苦訓練，努力拚搏和永不言敗的精神。他以行動去證明無論去到那裏，只要努力和堅持可以成功。

低調捐100萬家鄉修路　　

球場以外，湖南祁東金橋鎮那條舊公路近日進行擴建工程，獲得一位「廣州樊先生」捐出100萬作支援，佔工程總開支六成。而這條路是樊振東小時候經常走的路，村民經調查後發現這位廣州樊先生原來就是樊振東。同時，他們又發現這位樊先生一直以來有出錢支援建學校，支助老人院和體校更換電器和器材。有指他從2019年到2025年，合共捐款近280萬。　　
然而，樊振東在德國生活簡樸，沒有聘請助手，汗衫都是自己洗，日常所穿是俱樂部提供的運動服。現今世代年青人容易追求物欲，筆者對於樊振東不求名聲，低調行善的行為十分敬佩，無論他場內和場外的行為都值得年青一代去學習。丹尼神

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
14小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
16小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
16小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
7小時前
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
18小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
7小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
4小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT