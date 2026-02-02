專欄 體壇雜論｜「樊先生」球技好人品更好

樊振東不愧為乒乓球壇的一代冠軍，他於場內場外的表現都令人敬佩和值得學習。球場內他於一月贏得轉戰德國後首個冠軍，球場以外他一直以來用「廣州樊先生」的名字低調行善，直至最近捐款100萬為家鄉修路才被村民踢爆身份。筆者一直以來都很欣賞樊振東的努力和場上拚搏精神，如今亦被他低調行善的行為感動，他簡直是年輕運動員的模範。

樊振東去年毅然離開中國遠赴德國發展，經過一段適應期，這名前國家乒乓球一哥在年初的德國盃，6小時內連贏4場為薩爾布呂肯俱樂部贏得冠軍，亦是他轉戰德國後首個錦標。這個冠軍背後包含着樊振東的艱苦訓練，努力拚搏和永不言敗的精神。他以行動去證明無論去到那裏，只要努力和堅持可以成功。

低調捐100萬家鄉修路

球場以外，湖南祁東金橋鎮那條舊公路近日進行擴建工程，獲得一位「廣州樊先生」捐出100萬作支援，佔工程總開支六成。而這條路是樊振東小時候經常走的路，村民經調查後發現這位廣州樊先生原來就是樊振東。同時，他們又發現這位樊先生一直以來有出錢支援建學校，支助老人院和體校更換電器和器材。有指他從2019年到2025年，合共捐款近280萬。

然而，樊振東在德國生活簡樸，沒有聘請助手，汗衫都是自己洗，日常所穿是俱樂部提供的運動服。現今世代年青人容易追求物欲，筆者對於樊振東不求名聲，低調行善的行為十分敬佩，無論他場內和場外的行為都值得年青一代去學習。丹尼神