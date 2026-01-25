專欄 體壇雜論｜61歲老瓦出山成乒壇佳話

瑞典乒乓球名宿瓦爾德內爾於80年代開始於乒壇冒起，至2016年宣布退役，期間參與5屆奧運會，於男單奪得1金1銀，又助瑞典多次奪世界賽男團冠軍。這位瑞典名宿生涯與中國5代運動員交手，乒壇「長青樹」當之無愧。近日，他為完成母親的心願決定以61歲高齡復出參與國內第4級聯賽，筆者很高興又可以看到這位名宿的風采。

曾與中國5代乒將交手

瓦爾德內爾於1980年代開始冒起，至2006年退出國家隊，期間先後對戰蔡振華、江嘉良、馬文革、劉國良、孔令輝等5代中國球手，至2016年才結束近40年的乒乓球員生涯，是乒壇長青樹。

這名瑞典名宿生涯奪獎無數，1992年巴塞隆拿奧運決賽擊敗法國名將基亭奪金，2000年雪梨奧運再闖男單決賽，敗給中國的孔令輝奪銀。1996歐洲錦標賽，他更囊括單、雙打及團體三金，如此輝煌戰績絕對是乒乓球壇的傳奇。

這名61歲乒乓名宿近日於社交媒體宣布復出球壇：「大家好，我是老瓦，我回來了。」他宣布復出將會參加瑞典四級聯賽。他坦言復出是為了媽媽：「媽媽想再看到我們兄弟一起打球，我們亦愉快地答應了。」據報，老瓦將於2月8日迎來復出的首秀。筆者亦有份見證瓦爾德內爾對戰幾代中國球手，他除球技出色之外，超強的心理質素，在任何時候都放膽起板進攻。雖然他的體能和速度都大不如前，但心態還在，這一點亦是最值得當代乒乓球手去學習。丹尼神