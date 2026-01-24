Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔│曼聯簽卡斯米路 成功定失敗？

專家點睇
更新時間：10:46 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:46 2026-01-24 HKT

卡斯米路季尾約滿後離開曼聯，這消息並不意外，但在周日英超作客阿仙奴前宣布，這時間點就有點令人意想不到。4年紅魔歲月快將完結，曼聯在卡斯米路的交易算成功定失敗呢？值得探討。

作出結論前，要計算一下曼聯為他付出的成本。2022年從皇家馬德里的買入價為6,000萬鎊，周薪35萬鎊，總共簽約4年。轉會費加上人工，總使用成本是1億1,900萬鎊，即使他在餘下16輪英超全部出場，平均每場的成本亦高達70萬鎊，以球會在22年至今年的成績，用「人傻錢多」來形容，應該是最合適。

這名快將33歲的巴西中場，4年間的表現時好時壞，首年無可挑剔，並以絕對主力的身份贏下英格蘭聯賽盃。翌季的重要性大幅下滑，足總盃冠軍與他毫不相干。過去兩季他一度被時任領隊坦哈格和魯賓艾摩廉棄用，陣上明顯跟不上英超比賽的節奏，但他選擇勤勉工作，最終贏回信任搶返自己的位置，今季更成為球隊不可撼動的中場核心。

卡斯米路效力曼聯4年，贏過2個錦標。路透社
卡斯米路效力曼聯4年，贏過2個錦標。路透社

競技層面肯定不算成功，但他來投時曼聯更衣室風氣極差，收錢唔出力、搞小圈子、排斥主帥的人隨處可見。卡斯米路以職業素養成為榜樣，與哈利馬古尼等老將整頓紀律。球員場上的表現，當然是評價成功與否的重要指標，但場外貢獻亦不容忽視，相信大部份魔迷都有肯定他的功勞。一位5奪歐聯的星級中場，仍會為曼市打吡全取3分激情慶祝。蘇偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
16小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
5小時前
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
15小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
20小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
23分鐘前