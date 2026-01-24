專欄 蘇哈仔│曼聯簽卡斯米路 成功定失敗？

卡斯米路季尾約滿後離開曼聯，這消息並不意外，但在周日英超作客阿仙奴前宣布，這時間點就有點令人意想不到。4年紅魔歲月快將完結，曼聯在卡斯米路的交易算成功定失敗呢？值得探討。

作出結論前，要計算一下曼聯為他付出的成本。2022年從皇家馬德里的買入價為6,000萬鎊，周薪35萬鎊，總共簽約4年。轉會費加上人工，總使用成本是1億1,900萬鎊，即使他在餘下16輪英超全部出場，平均每場的成本亦高達70萬鎊，以球會在22年至今年的成績，用「人傻錢多」來形容，應該是最合適。

這名快將33歲的巴西中場，4年間的表現時好時壞，首年無可挑剔，並以絕對主力的身份贏下英格蘭聯賽盃。翌季的重要性大幅下滑，足總盃冠軍與他毫不相干。過去兩季他一度被時任領隊坦哈格和魯賓艾摩廉棄用，陣上明顯跟不上英超比賽的節奏，但他選擇勤勉工作，最終贏回信任搶返自己的位置，今季更成為球隊不可撼動的中場核心。

卡斯米路效力曼聯4年，贏過2個錦標。路透社

競技層面肯定不算成功，但他來投時曼聯更衣室風氣極差，收錢唔出力、搞小圈子、排斥主帥的人隨處可見。卡斯米路以職業素養成為榜樣，與哈利馬古尼等老將整頓紀律。球員場上的表現，當然是評價成功與否的重要指標，但場外貢獻亦不容忽視，相信大部份魔迷都有肯定他的功勞。一位5奪歐聯的星級中場，仍會為曼市打吡全取3分激情慶祝。蘇偉業