專欄 非帆征途｜雙妹嘜備戰爭亞運入場券

「新鴻基公司香港帆船賽周2026」暨「29er亞洲帆船錦標賽」下星期展開，上星期筆者在中途島水上運動訓練中心見到一班運動員在賽前加緊練習。香港帆船賽周是年度最大型的小帆船賽事之一，而且更是29er組別和ILCA4組別九月名古屋亞運的其中一場選拔賽，只要賽得好便有機會代表中國香港參加亞運，因此大家都非常認真做賽前準備。

香港遊艇會「鯊魚競賽隊」的29er組合劉鏵之（Jessica）和李欣殷（Leanna），是其中一支角逐亞運女子29er名額的熱門隊伍。兩位小妹妹分別只有十三和十四歲，是一眾29er參賽者中年紀較小的組別。

雖然兩位年紀輕輕，而且從樂天小帆船轉上29er只有半年時間，但已曾參加數個海外賽事，包括29erEuropaCup和29erEurocupFinal，並取得不錯的成績，Jessica更在去年尾頒發的202529erAwards中奪得「年度最佳新人獎」，前途無可限量。

Jessica說當初選擇29er因為可以認識更多朋友，也享受它的速度和帶來的海風；而Leanna同樣喜歡29er的速度，而且她喜歡吊掛式壓舷時可以接觸海水的感覺。

雙人組合運動講求合作性，Leanna說二人的合作不錯「我們互相協調，而且目標一致。」Jessica補充：「我們多數有各自的意見，所以我們習慣賽前討論戰術。海上即使有爭議，我們不會糾纏太久，五分鐘後便拋諸腦後。筆者在此祝兩位小妹妹在香港帆船賽周取得好成績。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]