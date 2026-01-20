Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 桂神開波｜NBA明星賽推新賽制一眾新星勢搶鏡

更新時間：10:21 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:21 2026-01-20 HKT

2026年NBA全明星賽定於美國東岸時間2月15日下午5時舉行，即香港時間2月16日清晨6時上演。今屆明星賽再次推陳出新，賽制出現重大變革。參賽隊伍將擴充至3隊，分別為「美國1隊」、「美國2隊」及「世界球員隊」。比賽形式將先進行3隊單循環賽，每場賽事時間為12分鐘，每隊各需出戰兩場。首輪賽事結束後，成績最好的首名及次名球隊將晉級，進行一場同樣為時12分鐘的終極決賽爭奪冠軍，而第3名球隊則隨即出局。至於球員入選機制方面亦相當公平，由球迷投票佔50%，NBA記者及球員則各佔25%。
老一輩的NBA球星在此不作贅述，今屆焦點應鎖定幾位近期冒起、表現突出並已成為球隊靈魂人物的新星。首先是底特律活塞的根寧咸（CadeCunningham），他是一位攻守兼備的雙能後衛；另外費城76人的出色後衛麥斯爾（TyreseMaxey）亦值得留意，由於東岸費城隊中鋒安比經常受傷缺陣，麥斯爾目前幾乎是以一人之力為球隊「單天保至尊」，肩負起得分主力的重任。
此外，還有木狼隊的安東尼愛華士，這位「小占士」能勝任小前鋒或全能後衛。最後當然少不了馬刺隊的法國年輕中鋒雲班耶馬，他身高達7呎4吋且攻守俱佳，其精湛球技甚至超越名宿「天鈎」渣巴，絕對值得球迷留意。最後，我亦相當期待這項由NBA總裁亞當施華親自策劃的全新賽制，且看能否一改近年明星賽頹勢令比賽更具競爭性與刺激感。黃興桂

