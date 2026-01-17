專欄 運動醫道｜拗柴治療誤區：粘連結節問題
有一位年輕羽毛球手，三個月前小比賽時內翻拗柴，勉強可以繼續，賽事後外側腳眼痛就一直反覆持續。傷後兩天隔天用藥和針灸治療，五六次腫消但仍有按壓痛楚，之後每周一次衝擊波和力量訓練，但怕拉伸。近期久坐起身走路仍痛楚，15分鐘後便紓緩，行樓梯時隱痛，練習時要包紮和不敢跳躍殺球。
近日換醫師診症，腳踝外側有筋膜粘連問題，治療包括手法及拉筋，衝擊波也是在拉筋情況下治療，以鬆解粘連緊縮的外側前韌帶為目標，再針灸，力量，活動和平衡訓練，家中自我治療方案等，幾次之後痛楚明顯減少，也能夠自如上落樓梯，回歸球場。
「拗柴」，即踝關節創傷（sprain ankle），意指外力使足踝關節超過其最大活動範圍，令關節周圍的韌帶，肌肉甚至關節囊被拉扯撕裂，出現疼痛、腫脹和跛行的一種損傷，是最常見的急性損傷，當然亦有機會有骨折，不過今天不討論這個。
韌帶撕裂後，裂口組織需要很好的對合才能夠進行生長，如果每天繼續過分活動，可能還在牽拉韌帶的撕裂接口，如何對合生長？所以骨頭沒事便胡亂活動，自然錯過了韌帶生長的最佳時期。而且韌帶表面有着豐富的血管，也容易被撕破出血，充溢韌帶裂口，可能形成瘀斑及粘連，阻礙復合。
所以上述年輕球手，早期治療只是注重痛和炎症的治療，產生不必要傷口復合的粘連和結節，康復期也沒有鬆解此問題，進步便不如預期。如果早點拉伸（根據傷患情況），配合超聲波、衝擊波治療，自然很快回勇。早期干擾電治療（電磁波）也能有效地治療深層組織和傷口的發炎反應，消腫止痛，也是急性損傷的首選，方便早點進入康復期。超聲波或衝擊波（震動波）治療，都是通過一定頻率的機械性震動，深入病灶加速代謝、改善局部循環、鬆解粘連，促進損傷韌帶的生長，當然適時的自我合理拉伸和深層局部按摩也有着如此的效應，再配合器械進行腳踝的力量和平衡訓練，自然可以達到腳踝的綜合訓練目標。
郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士