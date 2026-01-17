專欄 蘇哈仔│曼聯請卡域克好過搵蘇B

費查教了2場就重返U18青年軍，曼聯就在蘇斯克查和卡域克之間二選一，最終揀了後者帶隊過渡至季尾。這個雖然不算是理想的決定，不過比起重請蘇B，至少不會反對由卡域克接手。

蘇斯克查大約4年前離開曼聯，魔迷對他領軍時的表現，應該仍有印象。歐霸決賽在夫添出擊，後備席不乏猛將下，仍堅持在法定時間不換人，到加時才連換5人，最終互射12碼不敵維拉利爾，臨場拍揮不敢恭維。同時球隊只打防守反擊，戰術乏善可陳，更重要是球員在他麾下不見有進步，當年決定與他分手，就不應該再聘請他。豪門甚少重新聘請被解僱的舊帥，車路士重新找來摩連奴，最終都是失敗收場。

曼聯聘請卡域克(右)，比再請蘇斯克查(左)好。路透社

卡域克執教水平如何？他在米杜士堡高開低走，首季中途接手由尾4帶到以第4名完季，躋身升班附加賽，可是最終「衝超」失敗，翌季就第8名，再次後第10名，去年離任再無聘約。他在任內3年間，球隊進步不大，但戰術套路有個性，重左輕右，左翼經常移入中路增加中場人數，輔鋒和前鋒互相配合走位，進攻層面展示不俗，作為教練他上限不高，但下限穩定，過度帶曼聯不會太差。

而紅魔請他，背後更在意是想一位有曼聯DNA之人幫手穩定局面，球迷接受繼續支持球隊，繼續買波衫，保住商業地位，這才是紅魔管理層的如意算盤。蘇偉業