專欄 非帆征途｜心態決定境界

早前香港遊艇會舉辦了龍舟開放日，讓大眾嘗試扒龍舟的滋味，一班香港遊艇會龍舟隊Royal X的隊員都有前來做義工。筆者早前認識了Royal X隊成員的Antony Wood，來自新西蘭的他，是一個78歲的龍舟槳手，1975年首到香港，1976年開始接觸龍舟，至今已經有50年。

Antony見證着香港龍舟運動這50年來的變遷，他說在70年代，很多外國人都只把龍舟當作社交活動，不太會遵循龍舟的傳統，因此當時很多本地人並不歡迎外國人隊伍參加他們的比賽。

及後因個人發展，Antony於1983年離開香港，直到1997年回流，最終在2000年加入Royal X隊，在幾年之間，他發現外國人對扒龍舟的態度起了很大變化，Royal X隊將專業訓練引入這項運動，以往逢周三晚上的灣仔喝酒聚會，變成銅鑼灣吉列島的陸上訓練，將這支中西合璧的隊伍的水平，提升到一個具競爭力的層次，並開始參加一些本地賽事，獲得不錯的成績。

最令筆者敬佩是，龍舟是一項對體能要求很高的運動，因此大多數槳手在50歲左右就會退下來，但Antony克服了肩背傷患，至今仍定期每周作兩至三次體能訓練，並繼續參與本地賽事。

Antony曾經說過「傷患是無可避免的，關鍵在於給自己時間康復，並再次積極投入。」正正是他這種精神，讓他在78歲的年紀仍能積極運動，真正的「心態決定境界」。

「帆」妹一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。

