專欄 桂神開波｜綠軍十八冠的榮耀：從勝利雪茄到防守鐵壁

桂神開波｜綠軍十八冠的榮耀：從勝利雪茄到防守鐵壁

專家點睇
更新時間：13:07 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-13 HKT

講起NBA有史以來成績最彪炳的球隊，非塞爾特人（Boston Celtics）莫屬。這支坐擁18座總冠軍獎盃的綠白球衣兵團令我見證了NBA從二戰後草創至今的整個歷史。　　
綠軍之所以能稱霸，傳奇教練亞勞柏居功至偉（Red Auerbach）。他那雙慧眼不問出身，當年捨棄佢熟識之東岸名校，偏偏從西岸的三藩市大學挖來了羅素（Bill Russell）。羅素雖然沒有張伯倫（Wilt Chamberlain）那般七呎二的誇張身高，但左撇子的他手長腳長、打中鋒位封阻出神入化。最重要是他的心理質素，往往能克制對手。在他帶領下，塞爾特人在50年代尾至70年代建立起不可撼動的王朝，單是他一人手上就戴滿了11隻冠軍指環。　　
主教練亞勞柏的另一絕學是心理戰。當年他那招「勝利雪茄」簡直是囂張至極——不用等完場，只要見大局已定，他在後備席點起雪茄，球員球迷便知勝局已定，這種自信也植根於球隊文化中。　　
塞爾特人的成功還在於無私。像「鐵人」夏夫卓（John Havlicek），擁有跑不完的氣力，甘願擔任「第六人」，往往在關鍵時刻給予對手致命一擊。這種傳統一直延續，從80年代的「小鳥」布特（Larry Bird），到2008年的「三巨頭」時代，再到近期擊敗獨行俠奪下的第18冠，無不展現出這種團隊至上的精神。　　
雖然上屆球隊主力泰頓（Jayson Tatum）因阿基里斯腱斷裂，今屆未知能否復出，但塞爾特人依然成績斐然。這歸功於他們代代相傳的防守鐵壁和贏家心態。正如亞勞柏選人，只揀不想輸的「Winner」。在競技場上，有多幾個這種心態的球員，自然事半功倍，這就是綠軍長盛不衰的秘密。黃興桂

