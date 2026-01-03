專欄 非帆征途│玩帆研判專家

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

問筆者，為甚麼喜歡玩帆船？其實也沒有特定的答案，有時是喜歡自由自在的感覺；有時是喜歡靠近大自然；有時是喜歉海面的不同挑戰。筆者在帆船界認識的朋友，他們都因為不同的原因喜歡玩船，當中錢偉德（Dennis）的原因便非常特別。

當初認識Dennis，是在香港遊艇會的賽事上，他是賽事的常客。經朋友介紹下，才知道原來Dennis是一個很喜歡研究比賽規則的人。每當海上有爭議，涉及的船隊會提交抗議（Protest），再移交到Protest room作出判決。Protest room就像小型法庭一樣，比賽規則就如法例，船隊要利用比賽規則去說服裁判，有時帆船的世界沒有絕對的對與錯，一切都是觀點與角度。

一般帆友如筆者，對比賽規則會有一定認識，但未必非常熟悉。而Dennis不單很用心研究比賽規則，而且每當他參與的賽事有任何抗議，無論是自己牽涉在內的，還是其他帆友的案例，他都會花時間研究相關的比賽規則。更有趣的是因大家都知道Dennis很熟悉比賽規則，有些帆友在處理抗議的過程中更會特意詢問Dennis的意見。

Dennis來說，喜歡玩船的原因是，比賽規則每4年改一次，帆船是真正學無止境的領域，讓他可以活到老，學到老。

