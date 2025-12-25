專欄 運動醫道｜處理拗柴切記PRICE原則
發佈時間：19:43 2025-12-25 HKT
腳踝扭傷（拗柴）是大家常常遇上的問題，特別聖誕假期多旅行，但太過日常生活化，容易自我治療錯誤，急性期忙着揉搓按摩、熱敷「活血」，反而加重腫脹疼痛，康復期又主張臥床靜養，結果腳踝肌肉萎縮、穩定性變差，－痛減便速回運動，形成「反覆扭傷」的「玻璃踝」。
急性期處理的核心重點是「控制炎症、減少出血、保護韌帶」，傳統PRICE原則結合最新的臨床細節是好的指引：
P，保護（Protection）：一旦受傷，應立即停止進行中的活動，免受傷部位受到進一步的傷害。
R，休息（Rest）：精准制動而非完全不動。輕度扭傷可正常行走，但避免跑跳、爬樓梯等負重較大動作，每日行走步數控制在5000步內中。重度扭傷則需使用步行靴或彈性腳踝保護帶，行走時保持踝關節中立位（避免外翻），甚至不負重（用輪椅），休息時可去除護具進行輕微活動，防止關節粘連緊縮。
I，冰敷（Ice）：冰敷可以為受傷部位提供即時的局部消炎效果，也能即時減低血流量，限制腫脹和減輕疼痛。你可以使用市面的冰墊、或利用濕毛巾包裹着碎冰、冰箱中冷凍豌豆作為自製冰包，敷於外踝腫脹最明顯處，用冰塊直接按摩受傷部位（5分鐘）也是一種非常有效的冷凍治療，但避免使用冷凍冰塊直接敷貼在皮膚上（除非是利用冰塊進行按摩），傷後48小時內，每次10分鐘左右，間隔2至3小時一次，每日不超過6次。切忌連續冰敷超過20分鐘，過長的冷凍治療可能會損害你的皮膚，甚至導致凍傷，亦反效果的增加腫脹。 C，加壓（Compression）：受傷部位的腫脹可能會阻礙撕裂部份癒合，加壓有助於限制和減少腫脹，緩解痛楚。選用3至5cm寬的彈性繃帶，避免使用普通紗布（無彈性，加壓效果差），從足趾向小腿近端螺旋式包扎，每圈重疊1/2，在腳踝外側（損傷處）加壓，包扎後每15分鐘檢查一次足趾顏色，若出現蒼白、發紫，需立即松開重新包扎，也可以白天活動時包扎，夜間休息時可以拆除，避免長時間加壓導致靜脈回流障礙。
E，抬高（Elevation）：抬高患處有助控制腫脹，最好是高過心臟水平。例如，可嘗試躺臥，利用枕頭將你受傷腳的小腿托起。
郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]