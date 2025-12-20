專欄 體壇雜論｜「韋少」失落總冠軍 明年捲土重來

世界一級方程式賽車(F1)已經多年沒有鬥得咁精彩，最後一站阿布扎比比賽事前竟然有3位車手爭逐總冠軍，排頭位出賽紅牛的韋斯塔潘由頭帶到尾奪冠，但季軍麥拿侖的羅列斯以2分壓倒韋斯塔潘首奪車手總冠軍才是最終的贏家。不過，自2018年開始，阿布扎比站奪冠車手於來年都可奪總冠軍，筆者期待「韋少」明年再捲土重來。

韋斯塔潘於F1下半季發揮凌厲衝刺，包括最後一站阿布扎比奪冠，最後10站全部踏上頒獎台，豪取6冠、2亞、2季的驕人成績；只可惜前半季實在失分太多，最後以2分之差敗給羅列斯，未能完成5連冠的霸業。不夠，韋少未有因此而氣餒，馬上將眼光放到來季F1賽事上，他說：「我們戰鬥到最後一刻，我們的戰車和車隊已證明具備爭冠的條件，現在我們要望向明年。」

阿布扎比站兵家必爭

筆者欣賞韋斯塔潘的拚勁和不死精神，今年雖然功虧一簣，但並不是全盤輸晒，最少他贏得被視為最關鍵的阿布扎比站冠軍。因為自2018年咸美頓於阿布扎比奪冠，之後他在2019年贏得F1車手總冠軍，至今連續7年的阿布扎比站冠軍車手，於翌年都能夠登上世界冠軍寶座。所以，韋少今次在阿布扎比站食尾胡，是來年爭奪2026F1總冠軍的好兆頭。丹尼神