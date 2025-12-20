Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔│魯賓艾摩廉終有信心變陣

專家點睇
更新時間：11:30 2025-12-20 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-20 HKT

曼聯又在主場失分，3度領先下都未能贏波，4:4賽和近況平平的般尼茅夫，未能躋身前5名。成績未如理想，但值得欣賞是領隊魯賓艾摩廉能夠未雨綢繆，在末段改踢4後衛陣式，為即將展開的英超聖誕快車賽期鋪路。

上半末段踢4後衛

在上周一對般尼茅夫前，英國媒體傳出曼聯整個星期都以4後衛陣式練習，有意放棄之前一直堅持的3後衛陣式。比賽時紅魔最初用3後衛，但到下半場中後開始就進入測試模式，將勞基梳爾移往左閘，達洛治踢右閘，中間有利辛度馬天尼斯拍艾登希雲，改為4後衛。這個陣式未能帶來3分，更差點在完場前再失一球輸波，但艾摩廉的用意值得一讚。

為快車陣容不整鋪路

聖誕快車賽期，曼聯一口氣失去馬沙拉奧、阿密得迪亞路和麥比奧莫，成個右路組合離開，要繼續踢3421陣式，有一點難度。而且馬菲斯迪歷特和哈利馬古尼仍未復出，中堅人選不夠，堅持踢3後衛陣式吃力不討好，用比賽來試陣，冒失分的風險，都無辦法要照做。

艾摩廉入主曼城後，一直堅持踢3後衛，可以說是教練的堅持，但更多是他沒有信心去變，驚變完陣比未變陣前差。隨住球隊近績有改善，聯賽排名居前列，他終於有信心去試，終於走上正確的道路。蘇偉業

