專欄 非帆征途│艱難時期更要互相扶持

臨近聖誕，香港遊艇會慈善基金會聯同香港遊艇會，於12月6日跟本地的學校圑體和慈善機構合作，為有特殊學習需要的學生、兒童癌症康復者，以及他們的家長舉辦了一場聖誕派對。活動共有49位小朋友和35位家長參與，內容包括製作和裝飾薑餅火車，設計聖誕裝飾，還有現場魔術表演。

在活動當日，帆妹見到現今小朋友的勞作天份很高，當糕點主廚Chris仍在講解製作過程的時候，很多小朋友單憑圖片和創意，便已經可以砌出一個完整的薑餅火車，而且還佈置得非常有特色。另一高潮就是魔術表演環節，所有小朋友排排坐在舞台前面，魔術師的表演拍案叫絕，現場更是尖叫聲不斷，可想而知小朋友是多麼投入。

香港遊艇會慈善基金會已經舉辦聖誕派對多年，一直為社會上有特殊需要的小朋友和其家長送上節日溫暖和祝福。事實上，大家不要以為這是專門為小朋友設計的活動，作為一個大人，帆妹見到小朋友展示出燦爛的笑容，也覺得內心充滿溫暖。

見到最近有些學校因為大埔火災事件，而取消了年度的聖誕派對，帆妹是覺得可惜的，雖然現階段社會氣氛依然沉重，但在支持賑災的同時，我認為關心身邊人的情緒也是非常重要，因為在艱難時我們更需要互相扶持，互相給予彼此更多的愛。