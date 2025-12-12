專欄 運動醫道│拗柴如何演變成「習慣性」

拗柴演變成「習慣性拗柴」——慢性踝關節不穩定（Chronic AnkleInstability, CAI），有「機械性」與「功能性」兩個不穩定的角色，更影響協調，上期討論過機械性，今日討論一下功能性不穩定。

關節中包括韌帶有大量活動感受器，它們把關節位置、活動時的方向速度、伸展張力等訊息傳向中樞神經系統包括腦和脊髓，令中樞產生反應控制肌肉協調而令動作得以正常和順利的運作，不會因錯誤用力或關節錯位而受傷，正常時，在落地時因關節和靱帶感受器的上傳訊息會自動下意識（subconsciously)的很忙地激活相關肌肉包括小腿外側腓骨肌，亦因眼晴見到問題而令中樞有意識地激活訊息，為即將到來的衝擊起支撐和活動作用，平衡關節和正常受力。

等於汽車轉波時，摩打中的齒輪可以正常配合位置而夾中齒位，轉動和力量傳遞便正常，CAI患者這個預激活能力有延遲反應甚至消失，關節在受力瞬間毫無功能性訊息被激活，肌肉反應模式混亂，例如小腿外側肌包括腓骨肌反應延遲，拗柴踝關節內翻時，CAI患者小腿外側肌起始時間比正常人慢（大約10-30 ms），錯過最佳防護時間，不能立即保護踝關節外側把腳拉緊甚致拉回來，自然又拗柴。而且久病患者身體自然有其他補償反應，例如要求膝、髖、腰加強活動也可能因此而勞損。

感受器受破壞 扭傷更易重

另外單側扭傷後，因中樞主導的功能性病變影響健側，也可能出現反應感覺下降和肌力遲緩，所以不要以為局部問題是小問題。

如果機械和功能二個問題拼起來：初次扭傷⋯韌帶鬆弛（機械）+感受器破壞（功能）=關節更易內翻。如果再次扭傷，韌帶進一步鬆弛+感受器進一步減少=神經肌肉控制更差=扭傷頻率指數級上升，一次扭傷便容易重覆扭傷，惡性循環的因果。總括來說，機械性問題破壞了硬件基礎，功能性問題令正常與非正常的軟件無法互相補償，兩者合併惡性循環，重複不穩定的局面，而且不是局部，更影響身體其他位置，一病動全身？

郭志堅

澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士

查詢：[email protected]