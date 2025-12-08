Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 運動醫道｜真正理解足踝扭傷

更新時間：10:33 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:33 2025-12-08 HKT

一次拗柴，看似簡單，但如果處理馬虎，很容易演變成「習慣性拗柴」，即慢性踝關節不穩定（ChronicAnkleInstability,CAI）。慢性踝關節不穩定基本上是指足踝有鬆動，無力的「不穩定」感覺。足踝扭傷十分普遍，而且多達40%會出現反覆扭傷和不穩定的症狀。要真正理解它，必須把「機械性」與「功能性」兩個方向看，先獨立看，再看看如何協調。機械性不穩定，韌帶受傷扯「鬆了」，影響固定和運作。急性外側扭傷最容易撕裂的是距腓前韌帶（ATFL），佔大約80%，另外20%的患者距腓前韌帶和跟腓韌帶（CFL）同時撕裂。距腓後韌帶（PTFL）撕裂則較罕見。如果早期處理不當，例如自我治療，服用強力止痛藥，而固定不足，負重和運動過早，韌帶會在被拉長的位置瘢痕癒合，形成病理性鬆弛，而且結節黏連形成，影響靱帶彈性柔軟能力。
鬆弛的直接後果是距骨在踝關節內出現異常前向平移，臨床上就是前抽屜試驗和距骨傾斜試驗陽性，而且因為外側鬆馳，這前移形成距骨在踝關節內的前移有內外不平均的活動，令關節面的軟骨受不正常的磨擦而損傷，創傷後骨關節炎，但這只是「鬆」的基本表象。
詳細來說，是旋轉不穩定，ATFL斷裂後，後足在橫截面內的內旋活動度顯著增加，在跳躍落地、切入動作中成為致命隱患，這異常活動反復刺激滑膜和軟骨，磨損增生，文獻指出高達78%的CAI患者提早出現退變。
郭志堅澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士查詢：[email protected]

