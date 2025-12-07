Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 體壇雜論｜張本智和還是專心比賽為妙 

專家點睇
更新時間：07:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-07 HKT

乒乓球混合團體世界盃近日於成都 舉行得如火如荼，而日本首席男單張 本智和於比賽中接連出現尷尬事件，令 他成為網民討論的焦點。日本於今屆賽 事表現出色，晉級4強十分穩陣，筆者 還是建議張本智和不要理會太多場外事 情，專心於球場上，表現和成績才是對 批評最好的回應。 　　
張本智和因為父親張本宇曾效力於 四川省隊，母親張本凌是前中國國家隊 隊員，如今他入籍日本返回中國比賽， 受到球迷批評屬在所難免。而早前日 本對南韓的賽事前便發生一段小插曲， 主持人續個球員介紹，球員聽到自己的 名字便離開，而主持人誤把張本智和的 名字讀作其妹妹張本美和，張本智和當 時堅持不離開，並且面露不悅之情，最後主持人發現讀錯，讀回張本智和的名 字，他才於妹妺勸告下離場。 

比賽中接連出現尷尬事件 

日本之後對中國之戰又發生另一宗 事情，比賽結束之後中國球手王楚欽與 場上的日本球手握手後走到日本的後備 席，當時張本智和與兩名教練站起來準 備與王楚欽握手，但王楚欽沒有理會張 本智和，只與兩名日本教練握手，張本 智和面色一沉。 　　
兩次事件中張本智和都表現不高興 的表情，筆者認為他實在無需太過介意 場外的事情，加上這些事情都非他可以 控制，還是專心比賽為上，始終成績才 是運動員對批評的最佳回應。 丹尼神 

