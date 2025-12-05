專欄 蘇哈仔│曼聯復甦中 跌跌撞撞在所難免

曼聯剛周末在不被看好下，作客2:1擊敗水晶宮。正當魔迷憧憬5連勝，讓「剪髮哥」可以剪髮之際，周四快車又摔了一跤，主場被18位的韋斯咸逼和1:1。紅魔跌跌撞撞，未能持到穩定性，這正是一支平庸球隊變成爭標份子的平台期。

近期曼聯被看好下失分，睇淡就贏波，有一項數據要特別留意。周四對韋斯咸，紅魔牌面和近況佔優，主導比賽有65%控球率，和1:1；之前主場對愛華頓大部份時間踢多一人，全面控制戰局有70%控球率，就輸0:1。上周末對水晶宮，半場擁有60%控球落後0:1，下半場刻意交出控球權，佔比不足50%，就入2球反勝2:1。再推前一點，4:2贏白禮頓一仗的控球率為44%；作客2:1擊敗利物浦，控球率更低至37%。

控球率高失分，是因為球隊在大部份時間都在控制和主導下，尋找得來不易的缺口，還要高度集中不可有一刻的失誤和鬆懈，對全隊的要求都要相當高。曼聯仍在打造中，全場主導比賽總有失魂的時刻，失分在所難免，魯賓艾摩廉一而再，再而三指出球隊控制力不足。

當然這是必經的階段，阿仙奴行過，曼聯要做爭標份子都要經過。對比上屆，紅魔連似樣的攻勢都欠奉，至少今季創造了不少具威脅的攻門，的確在進步中。蘇偉業