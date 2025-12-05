Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專欄 蘇哈仔│曼聯復甦中 跌跌撞撞在所難免

專家點睇
更新時間：20:49 2025-12-05 HKT
發佈時間：20:49 2025-12-05 HKT

曼聯剛周末在不被看好下，作客2:1擊敗水晶宮。正當魔迷憧憬5連勝，讓「剪髮哥」可以剪髮之際，周四快車又摔了一跤，主場被18位的韋斯咸逼和1:1。紅魔跌跌撞撞，未能持到穩定性，這正是一支平庸球隊變成爭標份子的平台期。

近期曼聯被看好下失分，睇淡就贏波，有一項數據要特別留意。周四對韋斯咸，紅魔牌面和近況佔優，主導比賽有65%控球率，和1:1；之前主場對愛華頓大部份時間踢多一人，全面控制戰局有70%控球率，就輸0:1。上周末對水晶宮，半場擁有60%控球落後0:1，下半場刻意交出控球權，佔比不足50%，就入2球反勝2:1。再推前一點，4:2贏白禮頓一仗的控球率為44%；作客2:1擊敗利物浦，控球率更低至37%。

控球率高失分，是因為球隊在大部份時間都在控制和主導下，尋找得來不易的缺口，還要高度集中不可有一刻的失誤和鬆懈，對全隊的要求都要相當高。曼聯仍在打造中，全場主導比賽總有失魂的時刻，失分在所難免，魯賓艾摩廉一而再，再而三指出球隊控制力不足。

當然這是必經的階段，阿仙奴行過，曼聯要做爭標份子都要經過。對比上屆，紅魔連似樣的攻勢都欠奉，至少今季創造了不少具威脅的攻門，的確在進步中。蘇偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
6小時前
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
8小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
8小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
7小時前
被告盧彥銘否認強姦罪受審。劉曉曦攝
無業男涉梯間強姦已婚女網友 首見面即攬腰接吻 被捕後稱「條女自願同我扑嘢」
社會
5小時前
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
7小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT