西甲｜皇家馬德里提供新約 雲尼斯奧斯欣賞球會誠意

根據《BBC》報道，皇家馬德里已向雲尼斯奧斯祖利亞，提出一份提高待遇的續約報價，希望留住這名巴西國腳。報道稱雲尼斯奧斯欣賞球會的誠意，目前皇馬正等待答覆。

對新約條件持正面態度

雲尼斯奧斯的去留，成為今夏轉會窗焦點之一。他與皇馬的合約只餘12個月，因此吸引了阿仙奴的興趣。此前，雙方的續約談判一度陷入僵局，但皇馬如今已向雲尼斯奧斯開出新的合約。報道指，雲尼斯奧斯對新條件持正面態度，並表示欣賞球會的誠意。

雲尼斯奧斯已回到皇馬復操。皇馬IG

摩連奴等高層對於雲尼斯奧斯續約感到樂觀。路透社

雲尼斯奧斯獲皇馬提供新合約。皇馬IG

摩連奴在內高層對續約感樂觀

皇馬正等待他的最終決定，包括新帥摩連奴在內的高層，都對雲尼斯奧斯續約感到樂觀。據指雲尼斯奧斯將會在日內回覆皇馬是否續約；阿仙奴正密切跟進續約的情況，若雲尼斯奧斯拒絕續約，「兵工廠」料將加快收購這名巴西國腳，但預料皇馬將索價1.5億歐羅。

盼成皇馬最高薪球員之一

雲尼斯奧斯自加盟皇馬以來，各項賽事共上陣375場並攻入128球。據指，他希望在新合約獲得與自己球隊地位相符的待遇，成為皇馬最高薪的球員之一。不過皇馬一向嚴格維持薪酬架構，因此雙方仍需協調。雲尼斯奧斯過去曾公開表示，皇家馬德里是「我夢想中的球會」，並希望能夠「在這裏效力很多很多年」。