友賽｜阿仙奴兩度防守犯錯1：3貝迪斯 吞熱身賽首敗

阿仙奴今晨在都柏林與貝迪斯合演季前熱身賽，但「兵工廠」的表現失準，兩度有防守犯錯下以1：3不敵貝迪斯。阿仙奴吞下熱身賽首敗。

Kepa出迎打手槌失誤

阿仙奴開賽9分鐘便失守，貝迪斯一記左路角球，「槍手」門將阿列沙巴拿加（Kepa）出迎手槌打空氣，被後柱的洛迪高列基美輕鬆破門。26分鐘，尼臣迪奧沙於禁區外轟入一記精彩遠射，助貝迪斯擴大領先至2：0。

阿仙奴以1：3不敵貝迪斯。美聯社

阿仙奴今場防守兩度失誤。路透社

軒卡派爾為阿仙奴追成1：2。美聯社

夏維斯誤傳

兵工廠之後在32分鐘扳回一城，新兵佐利斯開出內彎角球，皮球越過貝迪斯門將落到遠柱，由軒卡派爾頭槌破門，追至落後1：2。不過，阿仙奴在43分鐘再次犯錯，夏維斯在己方後場傳球失誤，被對手截得皮球，最終貝迪斯由柏保路科奴斯射門破網。最終阿仙奴以1：3不敵貝迪斯。

下場酋長盃鬥多蒙特

這場失利是阿仙奴今個季前備戰首敗，之前球隊先以3：0擊敗米爾頓凱恩斯，並在日前作客基羅納以4：1大勝。阿仙奴之後兩場熱身賽均在主場出戰，先是周日酋長盃鬥多蒙特，然後下周三鬥科木。阿仙奴將於8月16日與曼城合演社區盾。