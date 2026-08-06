英超｜紐卡素官宣聘38歲謝斯利 向艾阿里支付950萬鎊解約金

紐卡素正式宣布，由德國教頭謝斯利接替早前辭職的賀維，出掌球會帥位；「喜鵲」向艾阿里支付了950萬鎊解約金。謝斯利表示對未來充滿期待。

謝斯利與紐卡素簽約4年，根擄《天空體育》的報道指他於上周末已經與球隊會員，首次督師將是周六鬥華倫西亞的季前熱身賽。謝斯利接受官方訪問時表示：「當紐卡素招手時，定會引來留意。我深深被球會的雄心、未來願景，以及眼前這個機會吸引。我一直密切關注紐卡素近年的發展，大家都能清楚看到球隊取得的進步。」

般奴古馬雷斯勢投阿仙奴。法新社

謝斯利接替賀維帥位。法新社

賀維帶領紐卡素奪得聯賽盃冠軍。法新社

謝斯利：對未來充滿期待

這名38歲德國籍少帥，曾帶領薩爾斯堡紅牛兩奪奧地利甲組聯賽冠軍，並於2024-2026年間、連奪兩季助吉達艾阿里贏得亞冠精英盃冠軍。這將是謝斯利首次在歐洲五大聯賽執教，他表示：「我對未來充滿期待。我完全相信這個計劃，相信球會的雄心與發展方向。這裡有清晰的願景、強而有力的管理層，以及一個非常出色的平台，讓我們繼續向前邁進。」

面對主力離隊挑戰

紐卡素行政總裁賀健臣表示：「謝斯利過往的成功、領導能力，以及持續追求進步的決心，都令他成為紐卡素最理想的新任主教練。」但謝斯利面對的挑戰不小，先是前任主帥賀維的成功勢為謝斯利帶來一定的壓力；紐卡素之前由賀維帶領近5年，曾於2025年贏得聯賽盃冠軍，結束長達70年的本土賽錦標荒。另一方面，紐卡素來季陣容面對大幅的變動，安東尼哥頓和東拿利先後離隊，另一主力般奴古馬雷斯勢將加盟阿仙奴，屢失主力勢令謝斯利在佈陣和穩住軍心上，面對挑戰。