Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜紐卡素官宣聘38歲謝斯利 向艾阿里支付950萬鎊解約金

足球世界
更新時間：04:54 2026-08-06 HKT
發佈時間：04:54 2026-08-06 HKT

紐卡素正式宣布，由德國教頭謝斯利接替早前辭職的賀維，出掌球會帥位；「喜鵲」向艾阿里支付了950萬鎊解約金。謝斯利表示對未來充滿期待。

謝斯利與紐卡素簽約4年，根擄《天空體育》的報道指他於上周末已經與球隊會員，首次督師將是周六鬥華倫西亞的季前熱身賽。謝斯利接受官方訪問時表示：「當紐卡素招手時，定會引來留意。我深深被球會的雄心、未來願景，以及眼前這個機會吸引。我一直密切關注紐卡素近年的發展，大家都能清楚看到球隊取得的進步。」

般奴古馬雷斯勢投阿仙奴。法新社
般奴古馬雷斯勢投阿仙奴。法新社
謝斯利接替賀維帥位。法新社
謝斯利接替賀維帥位。法新社
賀維帶領紐卡素奪得聯賽盃冠軍。法新社
賀維帶領紐卡素奪得聯賽盃冠軍。法新社

謝斯利：對未來充滿期待

這名38歲德國籍少帥，曾帶領薩爾斯堡紅牛兩奪奧地利甲組聯賽冠軍，並於2024-2026年間、連奪兩季助吉達艾阿里贏得亞冠精英盃冠軍。這將是謝斯利首次在歐洲五大聯賽執教，他表示：「我對未來充滿期待。我完全相信這個計劃，相信球會的雄心與發展方向。這裡有清晰的願景、強而有力的管理層，以及一個非常出色的平台，讓我們繼續向前邁進。」

面對主力離隊挑戰

紐卡素行政總裁賀健臣表示：「謝斯利過往的成功、領導能力，以及持續追求進步的決心，都令他成為紐卡素最理想的新任主教練。」但謝斯利面對的挑戰不小，先是前任主帥賀維的成功勢為謝斯利帶來一定的壓力；紐卡素之前由賀維帶領近5年，曾於2025年贏得聯賽盃冠軍，結束長達70年的本土賽錦標荒。另一方面，紐卡素來季陣容面對大幅的變動，安東尼哥頓和東拿利先後離隊，另一主力般奴古馬雷斯勢將加盟阿仙奴，屢失主力勢令謝斯利在佈陣和穩住軍心上，面對挑戰。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
7小時前
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
6小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
5小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
6小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
17小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
10小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
15小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
18小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
6小時前
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
影視圈
11小時前