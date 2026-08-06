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國際足協｜費高促恩芬天奴辭職 批評售股權計劃是「最墮落行為」

足球世界
更新時間：04:48 2026-08-06 HKT
發佈時間：04:48 2026-08-06 HKT

葡萄牙名宿費高向英國《每日郵報》投稿，猛烈抨擊國際足協（FIFA）出售世界盃股權的計劃，矛頭直指主席恩芬天奴。費高直言「恩芬天奴必須下台」。

費高在文章開頭就極不客氣，直言：「我可以寫一萬字談論FIFA的問題，但解決方案只需要3個字：Infantino must go（恩芬天奴必須下台）。」上周，FIFA宣布擬將世界盃股權出售，但計劃疑實則為恩芬天奴日後鋪路；他又去信各協會會員以資金「拉票」，定出限期並指若然支持才可以獲得該筆資助。FIFA在各界批評下撤回方案，但恩芬天奴的下台壓力未減。

恩芬天奴備受壓力，周三召開會議試圖挽救他在FIFA的位置。美聯社
恩芬天奴備受壓力，周三召開會議試圖挽救他在FIFA的位置。美聯社
約旦足總主席阿里王子直斥FIFA在恩芬天奴的帶領下，行為似黑幫。美聯社
約旦足總主席阿里王子直斥FIFA在恩芬天奴的帶領下，行為似黑幫。美聯社
FIFA高層在摩洛哥召開會議，商討對策。路透社
FIFA高層在摩洛哥召開會議，商討對策。路透社
費高促請恩芬天奴下台。法新社
費高促請恩芬天奴下台。法新社

批評恩芬天奴推計劃為私利

費高在信中直斥這次計劃，「是我一生中見過最墮落、最具欺騙性、最懦弱、自私的行為。做出這種事的人，試圖強行推動重大改革，只是為了讓自己和朋友獲利⋯⋯如果這項計劃真的穩健可靠，為什麼你沒有同時向會員說明風險，而只談你口中的好處？為什麼你沒有誠實告知大家，計劃完成後，你將獲得一份年薪3000萬美元的新職位？」

約旦阿里王子稱手法似黑幫

他又引約旦足總主席阿里王子的話續說：「阿里王子稱恩芬天奴領導下的FIFA，就像黑幫一樣，阻撓約旦足總的工作及資金發放，只為換取一封支持他連任的提名信，讓這個極度自私的時代得以延續……感謝上天，這個計劃失敗了。」備受壓力的恩芬天奴，與FIFA高層在周三召開危機會議商討對策，並嘗試挽救自己在FIFA的位置。

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