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香港足球盛會2026｜車仔飲恨沙比阿朗素未介懷 證高爾彭馬無大礙 喜見梅迪歷復出

足球世界
更新時間：22:54 2026-08-05 HKT
發佈時間：22:54 2026-08-05 HKT

「2026香港足球盛會」今晚於啟德主場館圓滿落幕，車路士最終以0:1不敵祖雲達斯。雖然未能以勝仗回報現場的「藍戰士」球迷，但車仔新帥沙比阿朗素賽後未有太介懷賽果，並對球隊上半場的控制力表示滿意。此外，他亦於賽後為球迷大派定心丸，證實今仗缺陣的核心高爾彭馬（Cole Palmer）僅屬硬傷並無大礙，並對時隔615日再度為車仔披甲的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）表現予以肯定。

滿意開局表現 嘆換人後失控

總結今場賽事，沙比阿朗素認為球隊踢了半場好波：「我們開局打得相當不錯，前30至35分鐘展現了很好的控制力，也創造了一些機會。」今仗車路士在第68分鐘被後備上陣的積高華射入世界波，而上仗對陣熱刺時，車仔同樣在比賽尾段失守飲恨。沙比阿朗素承認球隊在末段的處理仍需改善：「去到最後幾分鐘，我們再次失去對比賽的控制力。」他坦言下半場的大量換人令比賽變得不受控，但強調季前賽旨在讓球員提升狀態：「這是一個過程，最重要是讓每個人都獲得上陣時間。我們在回倫敦前還有兩場比賽，之後就會準備迎接新球季。」

今仗車仔陣容缺少了高爾彭馬及利維高維爾（Levi Colwill）兩員大將，沙比阿朗素澄清兩人並無大礙：「高爾彭馬只是在對陣熱刺時受到撞擊而感到不適，利維高維爾也是硬傷，我們沒必要冒險。」此外，他亦對即將加盟的摩根羅渣士（Morgan Rogers）充滿期待，相信他與高爾彭馬能在進攻端產生良好的化學作用。

梅迪歷重返綠茵場 對小將表現滿意

今場另一焦點是烏克蘭翼鋒梅迪歷時隔615日再度代表車路士出戰。沙比阿朗素對此感到欣慰：「看到他回歸，球會上下都非常激動。賽前我告訴他會讓他踢10到15分鐘，他興奮極了，這對他來說是極佳的感覺。」同時，他亦點名大讚完成地標戰的兩位小將昆達（Geovany Quenda）及柏利斯達（Marco Palestra），特別讚賞後者在進攻三區展現出極佳的體能與靈活性。

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