香港足球盛會2026｜一家四口齊裝上陣撐祖記 異地車迷因波結緣

「2026香港足球盛會」今晚於啟德主場館上演英超車路士硬撼意甲祖雲達斯的重頭戲。雖然今日適逢周三工作日，傍晚5時半開閘初段人流未算擠擁，但無阻球迷提早入場感受氣氛。現場目測身穿「藍戰士」球衣的球迷稍佔多數，但「斑馬兵團」的死忠同樣聲勢浩大。現場除了本地波友，更有不少專程從內地來港「朝聖」的死忠球迷，當中既有全家總動員齊裝上陣撐祖記的溫馨家庭，亦有因愛隊而結緣的異地車迷。

一家四口全上陣 帶童年照索杜林簽名

在眾多球迷中，來自北京的武斌先生一家四口尤為搶眼。全家齊齊身穿祖記球衣，其中武先生是一名擁有28年資歷的超級鐵粉，自1998年、年僅10歲時便愛上這支意甲班霸。武先生透露，他今日下午更特意帶着自己10歲時拍下的舊照片，參加球會名宿活動，成功獲得杜林（Lilian Thuram）及基亞連尼（Giorgio Chiellini）的親筆簽名，圓了兒時夢想。

這份對黑白直間的熱愛，如今已傳承到下一代。武先生今次特意帶同一雙兒女入場，而8歲的兒子亦漸漸迷上足球：「正好是世界盃年，帶他看了一些比賽後，他開始有所覺悟了。」武先生笑言兒子看球角度相當獨特：「他對數字特別敏感，很在意入球數和勝負機率，看球比我更理性。」而武太太亦在丈夫的影響1下愛上祖雲達斯，今日同樣身穿祖記球衣及短裙的她笑言，自從跟隨丈夫看球後整個人充滿活力：「現在感覺身體狀態特別好，手心永遠都是發熱的！」

談到啟德主場館的觀賽體驗，曾遠赴羅馬奧林匹高球場作客睇波的武先生大讚新場館極具震撼力：「場館外觀漂亮，內部科技感十足。相比起意大利球迷放煙火那種狂熱，香港這裡大家聚在一起就像一個大型Party，氛圍截然不同，但也非常享受。」

車迷自嘲低谷入坑 異地波友因盛事結緣

除了溫馨的祖記家庭，現場佔多數的車路士球迷亦分享了各自的睇波故事。兩位女車迷曲小姐與宋小姐笑言，自己是在2022年球隊跌至聯賽第12名的低谷期才愛上這支球隊：「就是那種患難見真情的感覺，大家一起受苦，當作是『養成系』球隊來支持。」

朱小姐和李先生原本並不相識，因足球「搭伙」結伴入場撐車仔。楊功煜攝

兩位女車迷曲小姐（左）與宋小姐（右）笑言，自己是在2022年球隊跌至聯賽第12名的低谷期才愛上這支球隊。楊功煜攝

兩位女車迷曲小姐（左）與宋小姐（右）笑言，自己是在2022年球隊跌至聯賽第12名的低谷期才愛上這支球隊。楊功煜攝

足球的魅力更在於將不同背景的人連繫起來。分別從北京和佛山專程來港的李先生與朱小姐，原本互不相識，卻因為今次盛事在香港結緣，索性「搭伙」結伴入場撐車仔。對於今晚即將開打的賽事，這對新相識的波友異口同聲表示，最希望雙方球員都能發揮出水準，並且「不要受傷」，為球迷奉獻一場精彩的對決。

記者：楊功煜