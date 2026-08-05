英超FPL｜再多3個新仔加入遊戲 馬馬度辛加尼將成下一個DefCon怪獸？

英超2026/27新球季，將於8月22日開鑼，官方免費虛擬足球遊戲 Fantasy Premier League（簡稱 FPL）剛剛公布了3名新球員的初始定價，賓福特破球會轉會費紀錄羅致的防守中場馬馬度辛加尼（Mamadou Sangare）當然榜上有名。今集FPL密碼就為大家拆解截至昨日（4日）新加入的12位球員有邊位球員值得考慮。

辛加尼防守貢獻出眾

官方昨日（4日）就公布3位最新加入球員的定價。賓福特的破紀錄新援馬馬度辛加尼定價為£5.5m，屬廉價之選。另外兩位新兵般尼茅夫後衛安東尼奧施華（Antonio Silva）與及紐卡素門將漢尼錫（Lukas Hornicek）則同被定價為£5m。

當中馬馬度辛加尼的加入一定最受矚目。這位24歲馬里國腳由上季效力法甲亞軍朗斯，整季為球隊在聯賽上陣29場，當中27場正選，收錄3入球4助攻，數據不算特別亮麗，但他能提供予球隊（或玩家）的正正是防守貢獻（分數）。

有力接班安達臣

這位身價£5.5m的防守中場上季在朗斯平均每90分鐘能提供14.2次防守貢獻（DefCon），可謂上季DefCon怪獸艾利洛安達臣（Elliot Anderson，£6.5m）的接班人。根據統計數據，辛加尼在各項比賽正選上陣32次，有19場能提供12次或以上解圍、封阻和攔截，換言之上季辛加尼能獲得兩分的防守貢獻分的成功率高達59.3%。放眼上季英超的數據，只有當時仍效力諾定咸森林的安達臣和熱刺的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur，£5.5m）。

這就能解釋為何辛加尼能在上季入選法甲上季最佳11人和當選法甲最佳非洲球員。當然，從法甲轉戰英超，這些數據一定要「打返個折」，但如果球員能迅速適應英超的節奏和強度，他將會是「蔗渣價錢，交出燒鵝回報」。

前田大然恐多牌纏身

前田大然今季從蘇格蘭球隊些路迪加盟升班馬葉士域治，上季上陣36次貢獻14入球6助攻。這位日本國腳在世界盃已經證明自己能將皮球放進網窩內，再加上他其實本職為前鋒，但今季FPL將他界定為中場，每個入波多賺1分。

雖然這位28歲前鋒「識入波」，分數又用中場計，但要注意的是前田大然的名字在過往一直都是球證筆記簿的常客。上季他就累計取得6張黃牌，以前鋒來說數據十分誇張。而他的新東家葉士域治一向採逼搶踢法，相信前田大然的「黃牌攝石」技能今季只會更加明顯，有意買入的玩家需要衡量前田大然究竟入波和助攻得分較多，還是攞牌扣分較多。

但市場上身價£5.5m或以下的中場寥寥無幾，多為偶爾能破門的防守中場，如車路士的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）和利物浦的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），所以前田大然對手頭緊的玩家還是值博之選。

謝索利斯難予信心

阿仙奴的謝索利斯在季前熱身賽中表現亮眼，首場穿起槍手球衣對剛剛降班西乙的基羅納已經取得士哥，翻看往積，上季他在比利時球隊布魯日上陣36場，取得17入球23助攻，數據十分誇張，但這不竟是比利時甲組聯賽，競爭力遠不及英超，在加上這位希臘左翼整季起腳123次，預期入球值（xG）17.71，把握力難予人信心。

身價£6.5m始終已屬中等價位，同一價格比比皆是。可能考慮他的隊友隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）和伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）可能會更為穩陣，並非一定要阿仙奴球員的話還有水晶宮的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）、剛轉投列斯聯的哈利威爾遜（Harry Wilson）與及愛華頓的達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）。但其實如果手握£6.5m，可能選擇愛華頓中場伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye，£6m）或新特蘭的安素拿菲爾（Enzo Le Fee，£6m），留£0.5m於銀行或用來增強另外3線性價比更高。

今季遊戲開始至今新加入球員名單：