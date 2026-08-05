Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯打擊黃牛令部分球迷感困擾 認低估共用帳號情況

足球世界
更新時間：07:44 2026-08-05 HKT
發佈時間：07:44 2026-08-05 HKT

曼聯為打擊「黃牛飛」於上月展開調查，鎖定一批會員帳號，其中一宗發現同一部裝置曾登入1088個帳號。「紅魔」發表聲明承認，低估了球迷共用帳號密碼的情況。

發現同一部裝置曾登入1088個帳號

曼聯聲明表示「不少球迷認為是在合理情況下，與親友共用登入資料」，因此對於這次打擊黃牛、被鎖定帳號的行動，感到困擾；部分球迷更擔心因此被取消季票。根據《BBC》的報道，曼聯私下曾為有關行動辯護，但在7月30日舉行的球迷論壇上，有球迷提出多項憂慮後，球會如今承認其調查溝通方式犯錯：「對部分忠實球迷造成的影響，帶來了不安與困擾。」

有曼聯球迷被球會查核帳號使用情況。法新社
有曼聯球迷被球會查核帳號使用情況。法新社
曼聯打擊黃牛飛，承認為部份球迷帶來困擾。法新社
曼聯打擊黃牛飛，承認為部份球迷帶來困擾。法新社
曼聯表示行動中，發現其中一宗同一部裝置曾登入1088個帳號。法新社
曼聯表示行動中，發現其中一宗同一部裝置曾登入1088個帳號。法新社

「我們理解部分球迷，會覺得自己受到不公平對待。我們明白，許多支持者是在他們認為合理的情況下與親友共用登入資料，而我們事前未有預料這種情況竟然如此普遍。」曼聯在聲明中表示，大量個案中，球迷已提供「令人滿意的解釋」，相關帳號已解除限制。

若有季票被沒收 將重新分配

曼聯強調只有在「有證據顯示涉及有組織黃牛活動、有系統地濫用或藉此牟利」的情況下，才會沒收季票。球會重申認為今次調查的出發點正確：「今次調查已揭發大量黃牛活動，讓我們能夠收回門票，重新交到真正球迷手中。」球會又澄清若有季票最終被沒收，將重新分配為季票，而非改作企業招待的套票出售。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
影視圈
10小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
紐約外海驚現12呎長「鯊魚哥斯拉」
紐約外海驚現12呎長「鯊魚哥斯拉」 專家憂核廢料致基因突變
趣聞熱話
19小時前
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
飲食
20小時前
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
影視圈
10小時前
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
影視圈
17小時前
泰女攜4歲女搭機服安眠藥熟睡 疑遭鄰座男猥褻非禮 褲上驚現白色液體
即時國際
3小時前
梁家輝現身機場一舉動體現真實人品 偕老婆江嘉年旅行 寵妻40年感情有增無減
梁家輝現身機場一舉動體現真實人品 偕老婆江嘉年旅行 寵妻40年感情有增無減
影視圈
10小時前