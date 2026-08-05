英超｜曼聯打擊黃牛令部分球迷感困擾 認低估共用帳號情況

曼聯為打擊「黃牛飛」於上月展開調查，鎖定一批會員帳號，其中一宗發現同一部裝置曾登入1088個帳號。「紅魔」發表聲明承認，低估了球迷共用帳號密碼的情況。

發現同一部裝置曾登入1088個帳號

曼聯聲明表示「不少球迷認為是在合理情況下，與親友共用登入資料」，因此對於這次打擊黃牛、被鎖定帳號的行動，感到困擾；部分球迷更擔心因此被取消季票。根據《BBC》的報道，曼聯私下曾為有關行動辯護，但在7月30日舉行的球迷論壇上，有球迷提出多項憂慮後，球會如今承認其調查溝通方式犯錯：「對部分忠實球迷造成的影響，帶來了不安與困擾。」

有曼聯球迷被球會查核帳號使用情況。法新社

曼聯打擊黃牛飛，承認為部份球迷帶來困擾。法新社

曼聯表示行動中，發現其中一宗同一部裝置曾登入1088個帳號。法新社

「我們理解部分球迷，會覺得自己受到不公平對待。我們明白，許多支持者是在他們認為合理的情況下與親友共用登入資料，而我們事前未有預料這種情況竟然如此普遍。」曼聯在聲明中表示，大量個案中，球迷已提供「令人滿意的解釋」，相關帳號已解除限制。

若有季票被沒收 將重新分配

曼聯強調只有在「有證據顯示涉及有組織黃牛活動、有系統地濫用或藉此牟利」的情況下，才會沒收季票。球會重申認為今次調查的出發點正確：「今次調查已揭發大量黃牛活動，讓我們能夠收回門票，重新交到真正球迷手中。」球會又澄清若有季票最終被沒收，將重新分配為季票，而非改作企業招待的套票出售。