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國際足協｜恩芬天奴面對空前壓力 急召危機會議應對

足球世界
更新時間：06:09 2026-08-05 HKT
發佈時間：06:09 2026-08-05 HKT

恩芬天奴在宣布擬出售世界盃股權後，面對各界批評，甚至包括國際足協（FIFA）內部的反對聲音。雖然方案已經撤回，但恩芬天奴的主席位置仍然面臨具大危機，據報他將於周三在摩洛哥與FIFA高層開會，商討如何「拆彈」。

恩芬天奴因為出售世界盃股權的計劃備受批評。法新社
恩芬天奴因為出售世界盃股權的計劃備受批評。法新社
FIFA營運總監拉莫爾日前發聲明，批評恩芬天奴從未開誠布公。法新社
FIFA營運總監拉莫爾日前發聲明，批評恩芬天奴從未開誠布公。法新社
FIFA高層將於摩洛哥召開危機會議。法新社
FIFA高層將於摩洛哥召開危機會議。法新社

連日面對多方批評

最新的反對聲音來自FIFA全球足球發展總監雲加，他發聲明明確表態反對計劃，認為「撤回計劃絕對必要」，又強調自己沒有參與策劃，是透過傳媒的報道才得悉方案。

連日來恩芬天奴面對的批評還包括FIFA營運總監拉莫爾為員工辯護，並批評恩芬天奴從未開誠布公；約旦足總指控FIFA以資金作為籌碼要求各會員支持計劃，形容做法是「勒索」；前FIFA主席白禮達公開表態支持挪威足總主席卡拉維尼斯接替恩芬天奴任主席；歐洲足總、亞洲足協、中美洲足聯秘密結盟，計劃逼恩芬天奴下台。

曾發聲明批評計劃 拉莫爾將出席會議

根據《BBC》的報道指，恩芬天奴過去一周都身在摩洛哥；在多方炮轟下，他將於周三與FIFA高層舉行緊急危機會議；FIFA已要求多名高層前往摩洛哥出席會議，包括早前發聲明批評計劃的營運總監拉莫爾。

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