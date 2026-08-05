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英超｜蘇保斯拉爾回應爭隊長臂章風波 「已與鍾斯、森美卡斯講清楚」

足球世界
更新時間：05:33 2026-08-05 HKT
發佈時間：05:33 2026-08-05 HKT

利物浦在上周鬥域斯咸的友賽賽後，有蘇保斯拉爾、居迪斯鍾斯和森美卡斯疑因為隊長臂章誰屬，在場上爭論的場面。蘇保斯拉爾認為媒體報道放大事件，強調他們三人已經溝通好，「沒有任何問題」。

在該仗，當蘇保斯拉爾被調離場時，他將隊長臂章交給森美卡斯，而非鍾斯。賽後，3人被球迷影片拍到在球場上爭論，更有畫面拍到森美卡斯將臂章掉落地，引發外界熱議。隨後周日利物浦以2：4不敵列斯聯的熱身賽中，蘇保斯拉爾離場時則將隊長臂章交給鍾斯。

蘇保斯拉爾回應爭隊長臂章事件。影片截圖
蘇保斯拉爾回應爭隊長臂章事件。影片截圖
蘇保斯拉爾、鍾斯和森美卡斯疑為隊長臂章爭執。影片截圖
蘇保斯拉爾、鍾斯和森美卡斯疑為隊長臂章爭執。影片截圖
蘇保斯拉爾在熱身賽擔任隊長。法新社
蘇保斯拉爾在熱身賽擔任隊長。法新社

沒有爭執 只是討論

利物浦結束美國之旅，準備返回英國繼續備戰新球季前，蘇保斯拉爾談及事件。他表示：「我們三個之間從來沒有任何爭執，只是在場上討論一些事情。結果媒體把事情放得很大，下次我們會選擇回到更衣室再講。沒有人對任何人生氣，一切都已經講清楚了，我們現在很好。」

羅拔臣副隊長空缺未填補

由於正隊長雲迪積克缺席美國之旅，祖高美斯又在首場比賽受傷，蘇保斯拉爾在大部分熱身賽都擔任隊長。隨著安德魯羅拔臣轉投熱刺後，留下的副隊長空缺，蘇保斯拉爾透露新帥伊拉奧拿仍未與球員討論人選：「沒有，完全沒有談過。當然我們有隊長雲迪積克，也有艾利臣，還有祖高美斯。因為艾利臣今次沒隨隊，高美斯又受傷，所以由我頂上……至於未來如何，不是由我決定，暫時亦未有定案。」但若然獲委以重任，蘇保斯拉爾表示會欣然接受，「那將會是非常自豪的一刻」。

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